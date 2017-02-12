Инструкция по характеристикам тканей

Сейчас мы все чаще заказываем одежду по интернету без возможности пощупать ее руками и понять из чего же ее сделали. Да и в обычном магазине не всегда разберешься – на ощупь кофточка вреде мягкая и комфортная, но из чего сделана непонятно, и как поведет себя в носке, неизвестно.

Сегодня мы дадим небольшую инструкцию по характеристикам тканей, из которых шьют одежду. Чтобы гладя на ярлычок вы могли хоть примерно понять подойдет вам эта вещь или нет.

О натуральных тканях – хлопке и льне долго говорить не будем. Мы, южане, прекрасно оценили их преимущество. В жару это настоящее спасение. Эти материалы прекрасно «дышат» и дают дышать нам. Они экологичны и безопасны. Но хлопок, и особенно лен непросты в уходе: эти материалы очень сильно мнутся. Покупая такую одежду, вы должны сразу понимать: или придется не расставаться с утюгом, или сделать вид, что мятая одежда вас не смущает, главное – комфорт. Еще нужно учесть, что эти ткани часто дают усадку после стирки.

Прекрасный, но недешевый вариант для лета – одежда из натурального шелка. В ней не жарко и она практически не мнется. Но стирать ее нужно крайне осторожно – может полинять и покрыться «разводами». Поэтому нужна слегка теплая вода, специальные моющие средства и ручная стирка.

Также очень аккуратными нужно быть при стирке одежды из натуральной шерсти. Никакой машинной стирки в горячей воде! Иначе есть опасность вытащить из машины вместо роскошной кашемировой кофточки свалявшуюся странную вещь размера на два меньше.

Гораздо непонятнее все обстоит с синтетикой. Иногда на ощупь сразу и не разберешься, что это за ткань. И здесь ярлычок вам в помощь. Сейчас, например, в торговых центрах полно джемперов, сделанных из акрила. Присмотрев один из них, я долго пыталась сообразить скатается он или нет после первой же недели. На два одинаковых вопроса, обращенных к двум разным продавцам, я получила два разных ответа. Пришлось понадеяться на авось.

Уже дома я залезла в интернет и вычитала то, что меня интересует. Оказалось, что мой свитерок из 100-процентного акрила (на этикетках акрил иногда обозначается аббревиатурой PAN) очень мягкий и теплый на вид, будет греть хуже, чем настоящая шерсть, он быстрее скатается, он плохо «дышит» и электризуется. Но у него есть и ряд преимуществ перед шерстью – акрил очень легкий, износостойкий, недорогой материал, его не любит моль и он абсолютно неаллергенен. Отсюда мой вывод: свою покупку я проношу не очень долго – пока не скатается, надевать его придется только на х/б майку. В сильный холод он мне не поможет, но ранней весной будет в самый раз.

Заодно посмотрела я и про другие материалы, из которых шьется наша одежда.

Вискоза не накапливает статического электричества, превосходно впитывает влагу, обладает приятным шелковистым блеском. Но при этом вискоза мнется.

Популярный у производителей одежды полиэстер прочный и мягкий, не теряет форму при стирке. Но! При стирке при температуре более 40 градусов на ткани из полиэстера могут образоваться складки, разгладить которые потом почти невозможно.

Для чего нужен эластан, который часто входит в состав современных тканей и процент которого указан на ярлычках. Это эластичный материал, больше известный под названием «лайкра». В основном используется как добавочный материал для придания основному материалу эластичности и несминаемости. Он устойчив к солнцу, морской и хлорированной воде, загрязнениям от пота. Вещи с эластином нельзя гладить горячим утюгом, а самое неприятное – на них часто появляются затяжки. Надо сказать, что вещи из современных синтетических тканей не стоит обходить стороной. У них совершенно точно есть свои преимущества.

Исключительно натуральные ткани безусловно нужно выбирать, если речь идет об одежде для малышей, особенно той, что соприкасается непосредственно с телом. В верхней одежде нужно стараться, чтобы примесей синтетики было не больше 10 процентов. Хотя если у вашего малыша аллергия на ту же шерсть, то уж лучше купить ему теплую кофточку из специального детского акрила.

Совет мамам: одевая своего ребенка, ориентируйтесь в первую очередь не на картинки и прочие яркие украшательства, а обращайте внимание на ярлычки с информацией о составе ткани.

Яна КОТТ