Как противостоять «раскруткам» врачей

«Чтобы у нас болеть, надо иметь лошадиное здоровье», – заметил сатирик Лион Измайлов. Он прав, ему нечего возразить. Каждый из нас, кто из-за недуга переступил порог своей поликлиники, сто раз смог убедиться в этом. А тут еще интернет сообщество WhatsApp и Facebook «взорвало» видео, на котором алматинский врач призывал коллег «раскручивать» больных. То есть направлять пациентов на дополнительные платные услуги – анализы, исследования, процедуры и прочее. А все это съедает не только немалые деньги, но и время, нервы.

Случайная попутчица в автобусе – женщина средних лет, буквально в минувший четверг посетовала на то, что вынуждена была угробить четыре дня на хождения по поликлиникам, медцентрам. «Соседка моя по подъезду – медсестра Лариса, только увидев меня с больной ногой, сразу порекомендовала снимать такую боль диклофенаком, – сказала она. – Я же решила все по-правильному сделать: пошла к участковому. А он мне давай направления на анализы выписывать. Еле в четыре дня уложилась. Часть исследований бесплатно прошла, часть – на платной основе. Мне же некогда в очередях стоять, я – работающий человек. И что же вы думаете? После всех этих хождений, кучи собранных анализов, полученных рентген снимков, консилиумов, лечащий врачи мне выписывает направление в процедурный… ставить уколы ДИКЛОФЕНАКА!» Эх, Лариса, подумала я. Что же я тебя сразу не послушала…»

… Прославившегося в соцсетях главврача, который призывал «крутить больных», вычислили. Он уже освобожден от должности. Правда, на Tengrinews.kz, алматинские медики выступили в его защиту и разъяснили понятие «крутить больных». «В каждой профессии есть своя ежедневная терминология, которая употребляется специалистами той или иной сферы, и есть свои рабочие моменты, которые понимают только они, – написали они. – В медицинской сфере зачастую применяются такие термины, как «сортировка больных» – распределение их по степени тяжести, «качать больного» – реанимационные мероприятия. Так и в данной ситуации, «прокрутил больного» в медицинском сленге означает полностью собрать анамнез, обследовать и выставить диагноз, а не раскрутить на деньги, как это интерпретируется в комментариях». Далее в своем обращении они дали положительную характеристику бывшему главному врачу ГКБ №4 Ануару Аманову, который был запечатлен на видео.

«Считаем, что опубликованное видео, вырванное из контекста, не соответствует действительности и компрометирует репутацию человека, – пишут врачи. – К сожалению, его слова были не так интерпретированы и вызвали недопонимание среди общественности. Неужели этим можно перечеркнуть все, что он сделал за все эти годы, в том числе и для общества. Просим общественность не делать каких-либо поспешных выводов, только основываясь на имеющемся отрывке видеозаписи».

Ладно, с этим врачом разберутся. А нам, как нам обезопасить себя от подобных «раскруток»? Причем, раскручивать нас горазды все, кто ни попадя. Эволюцию «раскруток» может проследить любой желающий. К примеру, помню, как в начале 2000-х оформляла кредит на компьютер. С меня в одном из банков запросили такую кучу справок, что в итоге образовалось солидное досье, даже «дело». Разве что от гинеколога не надо было нести справку. Потом надо было дождаться заседания комиссии, ее благосклонности. И только потом – товар. Теперь смешно это вспоминать – сегодня компьютер можно оформить в кредит в любом торговом центре (даже не в банке) за 15 минут.

Еще пример «раскруток». Звонок в Казахтелеком. Прошу дать номер отделения ЕНПФ, отправляют на платную справку. Нужен номер телефона областного музея, библиотеки – и это платно. И так далее. Зато домой звонят, когда им вздумается с предложениями перейти на какое-то телевидение, обслуживание… Явно навязывают услуги. Да идите вы!

Газовики «крутят» нас по-своему – лишние сто кубов написали в декабрьской квитанции. Хочешь – плати, не хочешь, иди в свой участок – доказывай, что ты не верблюд, показывай прежнюю квитанцию, отбивай свою денежку.

Где еще «крутят» нашего брата (сестру)? Бюджетников – с подпиской на официальные издания, билетами на скучные постановки, книгами «всемирно неизвестных» авторов.

…Надо ли сопротивляться, противостоять таким «раскруткам»? Однозначно – надо! Навязанная услуга – это противно. Это ненормально. Чувствуете подвох? Поднимайте шум, выводите на чистую воду. Думаете, что не справитесь? Так на это и надежда! Сделайте несколько шагов в сторону справедливости, порядочности. Это даст вам право вслед за героем фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» сказать: «Я хотя бы попытался!»

Фарида ШАРАФУТДИНОВА