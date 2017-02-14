В Отырарском районе ЮКО появился многоэтажный микрорайон. И хотя многоквартирные дома высотой всего в три этажа, для жителей сельской глубинки степной микрорайон в диковину. Многоэтажки построили в степи, к ним подведены коммуникации, территория благоустроена.

Первые десять домов уже стали украшением Шаулдера, на очереди — строительство еще десятка многоквартирного жилья.

«По программе «Доступное жилье-2020″ мы начали строительство домов в нескольких районах Шаульдера. Первые десять домов мы заселили, подвели свет, воду и канализационную систему. Осталось газ провести, но и эту задачу, думаю, к концу 2017 года мы решим», — говорит аким Отырарского района Ерлан Айтаханов.

Издавна Отырарский район считается хранителем истории не только южного региона, но и всей страны. На территории района сохранилось большое количество археологических памятников и памятников культовой и гражданской архитектуры. Самый значительный из них мавзолей Арыстанбаба, который был возведен над могилой известного религиозного мистика, жившего в XII веке. Отырарский государственный археологический заповедник-музей, в охранную зону которого входят 12 средневековых городищ и поселений, хранит памятники истории, археологии, найденные при раскопках средневекового городища Отрар. Древний Отрар — центр большого земледельческого района, одна из опорных крепостей кочевников.

За последний год в райцентре прошли большие изменения, как говорят местные жители — цивилизация дошла и до них. На улицах провели освещение, тротуары вымощены плиткой. Ремонт добрался и до старых двухэтажных домов, построенных в середине прошлого века.

«Раньше мы и не мечтали о таком! — рассказывает жительница Шаульдера Базаркуль Байсеитова. — Теперь у нас хорошая больница, посмотрите какие улицы, а самое главное, установили освещение, и благоустроили наш Шаульдер! У меня внук с семьей живет в двухэтажке старой, им ремонт сделали, двери заменили…»

В Отырарском районе сейчас быстрыми темпами развивается строительство новых объектов: образовательных, медицинских учреждений и строительство жилых домов. По плану уже к 2019 году район будет презентован как самый развивающийся район в ЮКО.