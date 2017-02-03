Кого возьмут в помощники Местной полицейской службе Шымкента? Кто готов быть добровольцем, а кому заплатят за работу? Помощник полиции или народный дружинник — в чем отличие и где похожи эти общественные движения…

Те, кто родом из СССР, наверное помнят людей в красных повязках, патрулирующих улицы городов. После развала Союза добровольные народные дружины перестали существовать. Но в наше время тех, кто готов и днем, и ночью встать на охрану правопорядка, становится с каждым годом все больше. Красные повязки остались в прошлом, и добровольные помощники сейчас выглядят по-другому.

О добровольных помощниках полиции впервые заговорили в прокуратуре Южно-Казахстанской области. Из материалов совещания прокуроров шымкентцы и узнали о том, что можно устроиться на работу в участковый пункт полиции, получать за это зарплату, но не быть при этом полицейским. Молодежь перспективу оценила – не у каждого есть возможность прямо вот так сразу поступить в полицейские школы и высшие учебные заведения. А если к службе в полиции лежит душа?

Оказалось, что это не совсем народные дружины, как думало старшее поколение. Никто не предлагает собираться в колонны и дефилировать с красными повязками по городу, призывая соблюдать общественный порядок. Хотя, не без этого.

А ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ С ИСТОРИИ?

Народные дружинники появились еще в 19 веке. Добровольная народная охрана была создана в 1881 году в Москве накануне коронации императора Александра III. Eе общая численность составляла 20 тысяч человек. Во время коронации Николая II в 1894 году численность московской дружины доходила до 80 тысяч человек.

Добровольная народная дружина, та которую помнят наши дедушки и бабушки, не очень изменила направление в советское время. В СССР дружины имели статус общественных самодеятельных организаций, их задачами являлись борьба с преступностью, помощь пограничным войскам в охране государственной границы, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и проведение воспитательной работы с населением в содействии с государственными органами.

Обычно дружинники с красными повязками на рукаве, а позже и с нагрудными значками, группами по несколько человек обходили улицы советских городов и следили за порядком. Они имели достаточно широкие полномочия – в частности, имели право задержать человека и доставить его в отделение милиции. Такие группы без проблем справлялись с мелкими хулиганами, пьяницами и нарушителями тишины.

Обязанности народного дружинника:

оказание помощи органам милиции в поддержании общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью;

при обнаружении преступления – охрана места происшествия до прибытия сотрудников милиции;

сопровождение арестованных и задержанных до ближайшего органа милиции;

сообщение органам милиции о появлении уголовных преступников, подозрительных лиц и дезертиров, хранении и сбыте самогона;

содействие должностным лицам при исполнении ими своих обязанностей;

наблюдение за порядком на ярмарках и базарах;

наблюдение за чистотой и санитарным состоянием селения и исправностью дорог;

сообщение в сельсовет о всех случаях появления в селении эпидемии или эпизоотии;

оказание помощи больным, пострадавшим от преступления, стихийного бедствия или несчастного случая, а также другим лицам, которые нуждаются в помощи;

объявление гражданам обо всех распоряжениях органов власти путем оповещения на сходах, съездах и собраниях, а также путем вывешивания распоряжений и собраний в специально отведенных для этого местах.

Время идет, но похоже, в подобных сотрудниках – помощниках полиции, необходимость есть по сей день. В производстве самогона, правда, народ уже не уличишь, не запрещено это, а в остальном бдительные энергичные граждане нам бы не помешали. На тысячу добровольных помощников рассчитывает и руководитель местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан. Еще полгода назад в Шымкенте таких «дружинников» была всего сотня.

«Вместе с нашей службой за порядком в городе следят 100 общественных добровольцев, – отметил руководитель МПС Шымкента подполковник Данияр Мейрхан в июне 2016 года. – Аким поручил увеличить количество помощников до тысячи человек. У нас в городе на учете стоит масса неблагополучных семей, которых мы должны охватить во время отработки, провести профилактические беседы. А общественники оказывают нам большую помощь и содействие. Вместе с участковыми и инспекторами они занимаются патрулированием и выявлением правонарушений. Мы всегда рады сотрудничеству с нашими помощниками. Благодаря их эффективной работе преступления раскрываются быстрее. Местная полиция будет рада, если горожане помогут превратить Шымкент в самый безопасный город в стране…»

Всего по области в прошлом году к охране общественного порядка были привлечены 218 молодых людей. Низкий уровень притока добровольцев чиновники объясняют слабой пропагандой, ведь многие не знают, что за общественные работы полагается и денежное вознаграждение. Теперь «народные дружинники» – обычная оплачиваемая работа. Всего в 2017 году планируется трудоустроить 1358 практикантов.

Итак, безработные молодые специалисты будут привлечены к охране общественного порядка в рамках программы «Молодежная практика». Такую возможность представили правоохранительные органы. Неплохо, если учитывать безработицу среди молодых людей и возможность рационального использования возможностей молодежи. На сегодняшний день от правоохранительных органов пришли заявки уже на 40 рабочих мест. Специалисты утверждают, что в будущем надобность в молодых людях лишь возрастет. К тому же заработная плата помощников будет не меньше минимальной заработной платы.

«Трудоустроиться по программе «Молодежная практика» смогут молодые люди, получившие диплом не позднее трех лет назад, к тому же их возраст не должен превышать 29 лет, – рассказал Асылжан Жамалбеков, директор Центра занятости населения Шымкента. – Практика продлится шесть месяцев, а чтобы в дальнейшем закрепиться на рабочем месте, выпускникам предоставляются равные возможности. Все зависит от желания и стремления. Лучших, обещают в полиции города, оставят работать на постоянной основе…»

Заработная плата по программе «Молодежная практика» для молодых людей, имеющих диплом об образовании, составляет 56 тысяч тенге. Есть так же возможность попасть на работу в полицейский участок и у обычных безработных. Если у вас нет работы, нет образования, и вы готовы трудиться на благо города, вас тоже ждут в полиции. Причем, для таких помощников полицейских нет ограничений по возрасту. Нужно только встать на учет в центре занятости и социальных программ, написать заявление о своем желании помогать полиции и буквально через три дня это заявление попадет в городское управление внутренних дел. Устраивает зарплата в 40 тысяч тенге? Дерзайте!

Полицейские рассказали о существующих общественных помощниках полиции. Есть и такие, кто следит за порядком в Шымкенте по зову сердца. Добровольные помощники не получают заработную плату. Для того, чтобы им стать, потребуется около месяца. Приходите в отдел полиции по своему району, оставляете заявление. Уполномоченные на спецпроцедуры сотрудники проверяют вашу биографию. Первый и главный пункт, это отсутствие фактов привлечения к административной ответственности и уж тем более судимости за уголовные преступления. Кроме того, обращают внимание на личностные качества человека, проводят с ним собеседование, выясняют, по какой причине кандидат хочет вступить в ряды дружинников. После этого кандидат проходит месячный «испытательный срок» и только тогда имеет право получить удостоверение официального представителя полиции. К слову, прогульщики и халтурщики исключаются без права возвращения.

Елена БОЯРШИНОВА