Кондукторы шымкентских автобусов стали тише. Требования, выдвинутые акимом Шымкента к пассажироперевозчикам, начали постепенно выполняться. По крайне мере, кричать кондукторы на автобусных остановках стали реже.

Вместе с этим появилась другая проблема — отсутствие на городских автобусных остановках табличек с указанием времени прибытия, номеров маршрутов и схем движения автобусов, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Бахром Абдуллаев.

Было бы правильным, прежде чем запрещать объявлять остановки, указать номера тех автобусов, которые останавливаются на той или иной остановке, считают многие горожане.

«Правильно сделали, что запретили кричать. Но пусть повесят тогда указатели всех автобусных маршрутов. Я лично еще нигде в городе не видела подобных табличек!», — возмущает одна из пассажирок.

Напомним, в январе 2016 года на шымкентской остановке в центре города появилась информационная доска с картой города и маршрутами автобусов, работающих на линии. Инициатором идеи установки подобных карт местности выступила Центральная диспетчерская служба областного центра. По словам руководства компании, подобные карты помогут как гостям, так и местным жителям без особых трудностей добраться до нужного места. Пока пилотная информационная карта установлена на остановке «ЮКГУ» по проспекту Тауке хана.

Правда, уже через месяц, познакомивших в информационной картой, жители города назвали ее бесполезной. На информационном табло не указано время прибытия того или иного маршрута. Нет и вывесок с названием остановок. Пассажиры общественного транспорта по сей день узнают о них от крикливых кондукторов.

Мало того, жалуются горожане, на некоторых автобусных остановках отсутствует название самой остановки, а порой и самих остановок- либо ни одной, либо сразу две. Где остановится в этом случае водитель, многие шымкентцы и гости города не знают, так и бегают от одной остановки к другой.