Куандыка Бишимбаева обвиняют в хищении миллиарда тенге. Таковы новые данные антикоррупционного бюро, сообщает ktk.kz. Утверждается, что Бишимбаев, будучи председателем правления холдинга «Байтерек», разработал преступную схему. В ней нашлось место фирмам из Шымкента и Кызылорды, ну и конечно, близким родственникам бывшего министра нацэкономики.

Куандык Бишимбаев погорел на строительстве стекольного завода в Кызылорде. По версии следствия, именно он организовал преступную схему и похитил миллиард тенге со строительства завода «Orda Glass».

Вместе с Бишимбаевым по делу проходят руководители этого предприятия, а также подведомственная ей фирма «Шымкентхиммонтаж». Миллиард тенге подозреваемые, по версии следствия, обналичили через одну из своих дочерних предприятий. Огромная сумма по документам списывалась на строителей.

«Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих. Из указанной суммы Куандык Бишимбаев лично получил 2 миллиона долларов США через посредника — своего двоюродного брата Нурлыбека».

Еще прошлой осенью Бишимбаев заверял, что завод в эксплуатацию сдадут в первой половине 2017-го. Его стоимость составляет 42 миллиарда тенге. Теперь депутаты вспоминают, что некоторые возражали против строительства. Однако тогда их никто не слушал.

Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Были категорические возражения нашей ассоциации стекольной, которой руководит Муратхан Тахмади. Он прямо указывал, что компания, которая там привлечена в качестве инвестора, на самом деле таковой не является. Она была обанкрочена. И заложенные затраты не соответствуют, то есть никогда не будут рентабельными. Были такие возражения. Тем не менее БРК пошел на финансирование такого проекта.

Всего подозреваемых в деле о стекольном заводе – пятеро. Первым в изолятор отправился как раз Бишимбаев, сразу же после того, как его сняли с должности министра национальной экономики.

В следственном изоляторе находятся и трое других участников преступной схемы, за исключением председателя правления стекольного завода Даурена Ибрашева. Он признал вину, а также оказал помощь следствию. С санкции суда он помещен под домашний арест.