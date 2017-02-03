Где деньги шымкентцев оплаченные за потребленное тепло?

Ситуация с отоплением в норме, беспокоиться не о чем, заявил сегодня в ходе брифинга руководитель отдела ЖКХ Шымкента Талгат Касымбеков. Никто отключать главного поставщика тепла от газа не собирается. Более того, выплаты за потребленный газ идут согласно графику и население платит исправно. Вот только долг тепловиков перед газовиками за две недели вырос с миллиарда семисот тенге до двух с лишним миллиардов.

Ну, а наша съемочная группа искала ответ на вечный вопрос — где деньги? Замечу, что неблагодарное это занятие — считать чужие деньги, тем не менее, население, которое оказалось заложником предложенных тепловиками обстоятельств, было вынуждено задаться вопросом — куда уходят деньги, которые народ аккуратно вносит за отопление. А вот в «3-энергоорталык» считают не только чужие, но и свои деньги. И дебет с кредитом почему-то не сходится.

Жаркынбек Алимбетов, заместитель генерального директора АО «3-энергоорталык»: «И этот партнер, продолжая уже ставшую системой традицию, задолжал на сегодняшний день 2 миллиарда 271 миллион тенге за тепловую энергию с учетом января месяца и 170 миллионов тенге за поставленную нам электрическую энергию перед нашей организацией. Мы уже сегодня исходим из того плохого сценария, а он, действительно, пугающе реален. Мы ожидаем, что к концу отопительного периода, это предприятие, этот наш партнер задолжает нам порядка трех миллиардов тенге, что означает полную остановку нашей станции. Мы тогда прекратим и подачу, и производство тепла, и производство электроэнергии, и всей нашей любой деятельности. Из-за «Куат жылу орталык — 3» у нас сегодня нет никакой возможности оплатить нашу кредиторскую задолженность».

Тем временем, в государственном коммунальном предприятии «Куат жылу орталык — 3» пеняют на нерадивых потребителей. Из-за них, мол, предприятие вынуждено вешать на свою шею кредитное ярмо.

Абсаттар Душанов, начальник отдела сбыта ГКП «Куат жылу орталык — 3»: «Сейчас идет работа по получению кредита, порядка полмиллиарда тенге, чтобы погасить остальную задолженность. На сегодняшний день у нас заморожены счета, и у АО «3-Энергоорталык» заморожены счета. Что нам поступает автоматически переходит АО «3-Энергоорталык», а от туда, значит, газовики забирают на прямую без остановки. Сколько поступило, столько уходит. Ну, поступает сейчас у нас ежедневно более 20 миллионов. Это сразу уходит туда».

Однако, у акимата Шымкента своя точка зрения на этот счет. Долги есть, но при этом…

Талгат Касымбеков, руководитель отдела ЖКХ Шымкента: «Долг образовался из-за разницы в расчетах. Например, газовики отпустили объем и выставили счет, а с населения мы за отпущенное тепло получаем только через месяц. Население платит исправно, даже лучше, чем в прежние годы».

Вот только ответить на вопрос, если население, которое во всей этой истории выставили главным должником, платит исправно, как за две недели января долг вырос на триста с лишним миллионов тенге, — ответить главный коммунальщик города так и не смог, ограничившись фразой: «Что вы к этим двум миллиардам прицепились, я же уже объяснил все…».

Остается только развести руками.