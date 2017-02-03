Где деньги шымкентцев оплаченные за потребленное тепло?

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Ситуация с отоплением в норме, беспокоиться не о чем, заявил сегодня в ходе брифинга руководитель отдела ЖКХ Шымкента Талгат Касымбеков. Никто отключать главного поставщика тепла от газа не собирается. Более того, выплаты за потребленный газ идут согласно графику и население платит исправно. Вот только долг тепловиков перед газовиками за две недели вырос с миллиарда семисот тенге до двух с лишним миллиардов.

Ну, а наша съемочная группа искала ответ на вечный вопрос — где деньги? Замечу, что неблагодарное это занятие — считать чужие деньги, тем не менее, население, которое оказалось заложником предложенных тепловиками обстоятельств, было вынуждено задаться вопросом — куда уходят деньги, которые народ аккуратно вносит за отопление. А вот в «3-энергоорталык» считают не только чужие, но и свои деньги. И дебет с кредитом почему-то не сходится.

Жаркынбек Алимбетов, заместитель генерального директора АО «3-энергоорталык»: «И этот партнер, продолжая уже ставшую системой традицию, задолжал на сегодняшний день 2 миллиарда 271 миллион тенге за тепловую энергию с учетом января месяца и 170 миллионов тенге за поставленную нам электрическую энергию перед нашей организацией. Мы уже сегодня исходим из того плохого сценария, а он, действительно, пугающе реален. Мы ожидаем, что к концу отопительного периода, это предприятие, этот наш партнер задолжает нам порядка трех миллиардов тенге, что означает полную остановку нашей станции. Мы тогда прекратим и подачу, и производство тепла, и производство электроэнергии, и всей нашей любой деятельности. Из-за «Куат жылу орталык — 3» у нас сегодня нет никакой возможности оплатить нашу кредиторскую задолженность».

Тем временем, в государственном коммунальном предприятии «Куат жылу орталык — 3» пеняют на нерадивых потребителей. Из-за них, мол, предприятие вынуждено вешать на свою шею кредитное ярмо.

Абсаттар Душанов, начальник отдела сбыта ГКП «Куат жылу орталык — 3»: «Сейчас идет работа по получению кредита, порядка полмиллиарда тенге, чтобы погасить остальную задолженность. На сегодняшний день у нас заморожены счета, и у АО «3-Энергоорталык» заморожены счета. Что нам поступает автоматически переходит АО «3-Энергоорталык», а от туда, значит, газовики забирают на прямую без остановки. Сколько поступило, столько уходит. Ну, поступает сейчас у нас ежедневно более 20 миллионов. Это сразу уходит туда».

Однако, у акимата Шымкента своя точка зрения на этот счет. Долги есть, но при этом…

Талгат Касымбеков, руководитель отдела ЖКХ Шымкента: «Долг образовался из-за разницы в расчетах. Например, газовики отпустили объем и выставили счет, а с населения мы за отпущенное тепло получаем только через месяц. Население платит исправно, даже лучше, чем в прежние годы».

Вот только ответить на вопрос, если население, которое во всей этой истории выставили главным должником, платит исправно, как за две недели января долг вырос на триста с лишним миллионов тенге, — ответить главный коммунальщик города так и не смог, ограничившись фразой: «Что вы к этим двум миллиардам прицепились, я же уже объяснил все…».

Остается только развести руками.

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14 Комментариев Включено "Где деньги шымкентцев оплаченные за потребленное тепло?"

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Подписчик
Rinat Muhamed

В середине 90-х была ситуация-коллапс. Не было света и газа. Похоже ситуация может повторится. От чиновников правды не дождёшься.

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
13 часов 34 минут назад
Oxana Kulbaeva
Гость
Oxana Kulbaeva

А почему бы прокуратуре не заняться проверкой, куда исчезают деньги?

Голос ЗА90Голос ПРОТИВ Ответить
8 часов 45 минут назад
созакский
Гость
созакский

прокуратура сама в доле

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 2 минут назад
законопослушный
Гость
законопослушный

Это называется перекидывание с больной головы на здоровую. Или из серии: «Всё уже украдено до нас» .

Голос ЗА70Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 40 минут назад
Alexandr Golubev
Гость
Alexandr Golubev

фин проверка давно просится в эту организацию

Голос ЗА50Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 19 минут назад
Подписчик
id318120560

Объясните, пожалуйста, АО «3-энергоорталык» и «Куат жылу орталык — 3» — это получаются разные компании?
А почему ТЭЦ (кто из них двух дает тепло то?) напрямую не собирает деньги за отопление с населения, зачем этот посредник и какую функцию он выполняет?

Голос ЗА110Голос ПРОТИВ Ответить
5 часов 20 минут назад
Юрий
Гость
Юрий

Да это две разных организации. АО «3-ЭО» это ТЭЦ-3 и пять котельных, вырабатывает тепло сжигая топливо купленное у газовиков АО «КТГА». ГКП «КЖО-3» занимается транспортировкой тепла купленного у АО «3-ЭО», эксплуатирует, содержит и ремонтирует теплосети собирает оплату с населения. Суть в том, что газовики требуют 100% предоплату скажем за февраль в январе, а ГКП «КЖО-3» может начать собирать деньги за февраль не раньше марта, а учитывая тариф и прочие сложности может и не собрать всю сумму вообще, разница два месяца отсюда и долги, плюс еще газ для производства тепла самый дорогой в Казахстане.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 21 минут назад
Ochkarik
Гость
Ochkarik

Что то здесь не чисто

Голос ЗА30Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 28 минут назад
Светлана Тягунова
Гость
Светлана Тягунова

Где.где? В Караганде или в офшоре за границей!

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4 часов 10 минут назад
Урдек Суймагамбетов
Гость
Урдек Суймагамбетов

А карманы они деньги ложки.

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3 часов 56 минут назад
Бакыт
Гость
Бакыт

В квартирах холод. За, что платить??? Надо всем отказаться от центрального отопления и перейти на автономное. Соседи с автономным отоплением сидят в тепле, а мы еще за холод должны платить.

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3 часов 5 минут назад
Rakhmanali Orazbayev
Гость
Rakhmanali Orazbayev

Это же элементарно, кто не выполняют свои обязанности, просто должны уйти c рынка. Не смог организовать сбор денег c население, прости подвинься. Не смог довести до батареи, тоже сложи полномочие. Есть много денежных и идейных бизнесменов, которые готовы взять бразды правления. Только вот: сами не могут организовать работу и другим не дают. Хватить душить народ!

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1 час 50 минут назад
Diana Sarai Suarez Benitez
Гость
Diana Sarai Suarez Benitez

Согласна.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 13 минут назад
Diana Sarai Suarez Benitez
Гость
Diana Sarai Suarez Benitez

Кто то поедет на Гавай за нас счет

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 11 минут назад
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