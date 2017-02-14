Лечение за рубежом на государственные деньги. Возможно ли это?

Нужна помощь! Просьбы помочь собрать деньги на операцию в социальных сетях и средствах массовой информации появляются регулярно. И за каждым криком о помощи реальная боль. Чаще всего всем миром собирают деньги детям. Но…

«А вы подали документы на квоту?» Это первый вопрос, который задают неравнодушные, готовые помогать люди. И, как правило, он всегда звучит, если объявляется сбор на лечение за рубежом. И часто выясняется, что родители, в состоянии паники из-за болезни своего ребенка (понятно, что это всегда тяжелейшее заболевание), забывают о выделении государством средств на лечение или операцию, а то и вовсе не знают об этом. Иногда в ответ о квоте приходится слышать и такое: «Ой, ладно! Никто ее не получил! Зря только время потратим! Быстрее соберем всем миром…»

И собрать всем миром почти всегда получается. Только и по квоте получается тоже. И если вопрос об операции за рубежом все же стоит, первое, что нужно сделать – подать документы в свое областное управление здравоохранения на выделение денег от государства. В войне с болезнью все средства хороши.

Кто решает – дать квоту или нет? Как правило поездку к зарубежным специалистам рекомендуют врачи республиканских медицинских центров. И даже составляют заключения об этом. Но для начала необходимо отправиться в управление здравоохранения и получить все необходимые консультации. Часть справок предоставит само управление, часть придется собирать самостоятельно.

При министерстве здравоохранения существует постоянная комиссия, которая рассматривает вопросы направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж. Для того, чтобы получить квоту на лечение в заграничной клинике, необходимо представить комиссии следующие документы:

медицинское заключение – из казахстанской больницы, где больной проходил лечение (в справке указывается, что медицинские организации страны не могут обеспечить больному необходимого лечения);

выписку из истории болезни с указанием основного и сопутствующего заболеваний, результатов диагностических исследований, проведенного курса лечения;

заключение профильных специалистов управления здравоохранения города или области;

ходатайство местного управления здравоохранения. Этот документ фактически выступает направлением на лечение за рубеж.

Заявка рассматривается в течение 30 календарных дней. Если комиссия принимает решение об отказе в направлении пациента на лечение в зарубежные медицинские организации, в течение пяти рабочих дней пациенту (его законному представителю) рекомендуется получение медицинской помощи на территории республики. Обычно пациенты из Казахстана лечатся в Западной Европе, Израиле, России и Белорусии. Желающим лечиться в Китае и Пакистане МЗ РК чаще всего отказывает в квоте, так как медицинские стандарты этих стран отличаются от наших.

При принятии положительного решения заключаетcя договор с зарубежной медицинской организацией на предоставление медицинских услуг гражданам РК.

Оплата расходов, связанных с направлением пациентов на лечение в зарубежные медицинские организации (лечение, проезд) производится за счет государства.

Узнать, будет ли лечение финансироваться государством или нет, можно через максимум 43 дня. Если случай экстренный и не требующий отлагательств, комиссия вправе собраться внеочередно. Если решение о выделении квоты положительное, больного ставят в лист ожидания. Сколько придется ждать – никому не известно. Но шанс есть всегда!

Перечень заболеваний, при которых граждане Республики Казахстан направляются на лечение за рубеж за счет бюджетных средств (касается и взрослых, и детей):

артериовенозные мальформации и опухоли, требующие радиохирургического метода лечения (гамма-нож) ввиду локализации в хирургически недоступных функционально значимых областях головного мозга;

артериовенозные мальформации сосудов ствола головного мозга, спинного мозга и артериальные аневризмы для эндоваскулярного лечения;

опухоли основания черепа для трансорального удаления;

злокачественные новообразования глаза, требующие радиохирургического лечения (гамма-нож, радиоактивные аппликаторы);

кератопротезирование;

заболевания, требующие трансплантации сердца, почки, печени, легких, костного мозга;

стенозы гортани, стенозы трахеи.

Елена БОЯРШИНОВА