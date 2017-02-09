В Шымкенте сержант подрался из-за грязной посуды

Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор в отношении 38-летнего Алексея Ляхова, младшего сержанта контрактной службы войсковой части 40336 Южного региона.

В октябре 2016 года младший сержант нес дежурство на посту командного пункта части. Из-за немытых чайных ложек Ляхов поссорился с более старшим по званию, проверяющим в этот день чистоту и порядок в части.

Ссора переросла в драку, в ходе которой Алексей ударил проверяющего ножом в спину, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Свою вину младший сержант признал полностью, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб и денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.

Суд приговорил Ляхова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с лишением его воинского звания.

Данил Шемратов