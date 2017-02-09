В Шымкенте сержант подрался из-за грязной посуды

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Военный суд Шымкентского гарнизона

Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор в отношении 38-летнего Алексея Ляхова, младшего сержанта контрактной службы войсковой части 40336 Южного региона.

В октябре 2016 года младший сержант нес дежурство на посту командного пункта части. Из-за немытых чайных ложек Ляхов поссорился с более старшим по званию, проверяющим в этот день чистоту и порядок в части.

Ссора переросла в драку, в ходе которой Алексей ударил проверяющего ножом в спину, причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Свою вину младший сержант признал полностью, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб и денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.

Суд приговорил Ляхова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с лишением его воинского звания.

Данил Шемратов

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4 Комментариев Включено "В Шымкенте сержант подрался из-за грязной посуды"

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Маке
Гость
Маке

Как еда нынче в армии?

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18 часов 37 минут назад
111
Гость
111

ну намного лучше чем раньше, вообщем хорошо кормят))

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18 часов 28 минут назад
кАНА
Гость
кАНА

особенно нас в Алмате хорошо кормили, всегда были сыты)

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18 часов 22 минут назад
Елена Геннадьевна
Гость
Елена Геннадьевна

Конечно ножом, да еще и в спину за немытые ложки?, это слишком.
Но почему к одному военнослужащему применили амнистию ( статья от 07.02.2017г.), а к другому нет?

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17 часов 6 минут назад
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