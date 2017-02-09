Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор в отношении 38-летнего Алексея Ляхова, младшего сержанта контрактной службы войсковой части 40336 Южного региона.
В октябре 2016 года младший сержант нес дежурство на посту командного пункта части. Из-за немытых чайных ложек Ляхов поссорился с более старшим по званию, проверяющим в этот день чистоту и порядок в части.
Ссора переросла в драку, в ходе которой Алексей ударил проверяющего ножом в спину, причинив последнему тяжкий вред здоровью.
Свою вину младший сержант признал полностью, в содеянном раскаялся, добровольно возместил ущерб и денежные средства, затраченные на лечение потерпевшего.
Суд приговорил Ляхова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с лишением его воинского звания.
Данил Шемратов
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4 Комментариев Включено "В Шымкенте сержант подрался из-за грязной посуды"
Как еда нынче в армии?
ну намного лучше чем раньше, вообщем хорошо кормят))
особенно нас в Алмате хорошо кормили, всегда были сыты)
Конечно ножом, да еще и в спину за немытые ложки?, это слишком.
Но почему к одному военнослужащему применили амнистию ( статья от 07.02.2017г.), а к другому нет?