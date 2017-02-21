Маленькая Виола Балан вернулась домой

Маленькая Виола Балан сегодня утром вернулась домой после операции на сердце. После трехмесячного лечения в Германии девочка, в сопровождении врача и мамы, прилетела в Шымкент обычным рейсом.

Малышка стойко перенесла 8 часов перелета и три пересадки. В течении всего полета Виола получала кислородную поддержку. После перенесенной сложнейшей операции четырехлетней девочке необходимо особое питание, у малышки слабая мышечная масса. Сейчас Яна и Виола Балан отправились домой, где из-за длительного лечения они не были уже более 8-ми месяцев.

Впереди долгие дни реабилитации. Но уже через полгода малышке вновь нужно будет приехать в Германию на обследование, по результатам которого будет понятно, когда понадобится следующая операция.

Напомним, Виола Балан из Шымкента страдает редким врожденным пороком сердца (Комплекс Шона). Ей требовалась операция Росса-Конна (протезирование клапанов сердца). Скорую реабилитацию маленькой Виолы после хирургического вмешательства медики и родные называют чудом.

Яна Балан, мама Виолы: «Это было действительно чудо. И так нужно было. Мне было очень тяжело и не было времени даже элементарно позвонить домой. Я просто приходила в реанимацию и сидела там, а уходила ночью. Сказали, что клиника гордится тем, что они провели эту операцию и каких результатов они достигли».

Напомним, деньги на лечение четырехлетней Виолы собрали казахстанцы после того, как Министерство здравоохранения и социального развития РК отказало в предоставлении квоты на лечение в Германии, предложив Турцию или Индию. После вмешательства общественности квоту все-таки выделили.

Виола Балан 21 ноября вместе с мамой отправилась в Германию на операцию. 25 ноября Виоле в течение 18 часов делали операцию, после этого состояние девочки было крайне тяжелым. Только через месяц Виола очнулась.