Маленькая Виола Балан возвращается в Шымкент после операции на сердце

Трёхлетняя Виола Балан, прилетает домой во вторник утром. Сопровождать в длительном перелёте маленькую девочку будут врачи. Об этом сообщается на странице viola.help.me в Instagram, которую ведут волонтёры.

«Во вторник 21 февраля в 9:40 утра Виола прилетит в домой в Шымкент 👏👏👏 Наконец-то этот день настанет!!! Слава Богу наша крошка справилась и победила!!! Пишу и самой не верится)) Прилетят обычным рейсом, с тремя пересадками и в сопровождении врачей. Финансовый отчет клиника еще не предоставила, сказали что пришлют его позже. Через полгода нужно будет приехать на обследование, по результатам которого будет понятно, когда понадобится следующая операция. Вот такие замечательные новости на сегодняшний день!❤»

Виола с мамой Яной летят обычным рейсом, с тремя пересадками, в сопровождении врачей. Но уже через полгода малышке вновь нужно будет приехать в Германию на обследование, по результатам которого будет понятно, когда понадобится следующая операция, пишет informБЮРО.

Виола Балан из Шымкента страдает редким врождённым пороком сердца (Комплекс Шона). Ей требовалась операция Росса-Конна (протезирование клапанов сердца).

Деньги на лечение собрали казахстанцы после того, как Министерство здравоохранения и социального развития РК отказало в предоставлении квоты на лечение в Германии, предложив Турцию или Индию. После вмешательства общественности квоту всё-таки выделили.

Виола Балан 21 ноября вместе с мамой отправилась в Германию на операцию. 25 ноября Виоле в течение 18 часов делали операцию, после этого состояние девочки было таким тяжёлым, что родные не хотели идти на контакт с прессой. Только через месяц Виола очнулась.