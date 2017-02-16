Многоэтажки Шымкента раскрасят в яркие цвета

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Многоэтажки Шымкента раскрасят в яркие цвета, понизу обложат гранитом, а верхние этажи украсят гибким камнем в едином стиле. О том, что ждет несколько городских многоэтажек, нуждающихся в обновлении фасадов, рассказал на совещании в областном акимате глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

В совещании у акима ЮКО, помимо Габидуллы Абдрахимова приняли участие акимы всех районов города, руководители отраслевых отделов и более 30 руководителей подрядных компаний.

Габидулла Абдрахимов сообщил, что многоэтажные жилые дома на центральных улицах, берущие начало от аэропорта Шымкент до административно-делового центра (протяженностью 17,8 км), расположенные на Темирлановском шоссе, улицах Байдибек би и Желтоксана, проспекте Кунаева и вдоль проспекта Астана, а так же 17 многоэтажных жилых домов на вышеупомянутых пяти улицах и проспектах, требуют отделки фасадов.

В порядок будут приведены фасады пяти многоэтажных жилых домов, расположенных по Темирлановскому шоссе, семь домов по улице Желтоксан, два многоэтажных дома по проспекту Байдибек би,  еще три — по проспекту Астана.

Какие дома нуждаются в ремонте фасадов

Вниманию главы региона были представлены все виды прошлых и эскизы будущих жилых домов.

«В целях упорядочения внешнего облика указанных объектов подготовлены эскизные проекты. В соответствии с ним, необходимо привести в порядок все фасады и боковые поверхности многоэтажных жилых домов, а также все коммерческие структуры, расположенные на первом этаже (магазины, столовые, офисы и др), покрасив их в яркие цвета, разложив гранитом и сделав их в одном стиле. А верхние этажи украсить яркими отделочными материалами, используя гибкий камень. На сегодняшний день каждый дом закреплен за подрядчиками подрядных организаций»,- пояснил Габидулла Абдрахимов.

Эскизы новых фасадов многоэтажек в Шымкенте

Жансеит Туймебаев вышеуказанные проекты поддержал. Правда, глава региона отметил необходимость повторно рассмотреть и доработать некоторые проекты.

«Шымкент является центром Южно-Казахстанской области. Прибывшие в наш регион гости дают оценку всей области, исходя из состояния города. Поэтому, уважаемые подрядчики, выполняйте работы качественно и в срок, используя отечественные строительные материалы!» — сказал глава региона.

источник: пресс-служба акимата ЮКО

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9 Комментариев Включено "Многоэтажки Шымкента раскрасят в яркие цвета"

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Светлана Тягунова

Так хочется видеть свой любимый город красивым!

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3 часов 42 минут назад
Гюзель Кауленова

Он и так красивый. Я не пойму, деньги некуда девать??!!(

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3 часов 29 минут назад
Алла Дикань

Дороги блеать почините!

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3 часов 11 минут назад
Житель

Только хотел написать тоже самое)))

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2 часов 9 минут назад
Наталья

И за чей счёт все это будет, очень интересно?! Опять на жителей повесят оплату?!

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2 часов 51 минут назад
Дмитрий Сыромятников

Лучше бы арыки в порядок привели… а то они у нас обрываются по всему городу… есть арык ,а потом тупик

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1 час 47 минут назад
Fati Adai

Лазейка появилась для отмывания бюджетных средств

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1 час 42 минут назад
пил@дос

КТО ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ БУДЕТ—ДУМАЮ СНОВА(дешёвая рабочая сила из соседней республики) ВРЯТ ЛИ НАШИ??)

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1 час 22 минут назад
наблюдающий
Если бы не тырили деньги от всяких проектов по благоустройству города,наш город Шымкент ничем не уступал бы Парижу или Нью-Йорку !!!! А то купят за тыинку ,по бумагам пройдет как тысяча тенге….отсюда все беды….к примеру дороги,положут полотно асфальтное новое осенью и весной вся рытвинах,взять пр.Тауке-Хана…Когда будут нести чиновники и подрядчики ответственность за растрату бюджетных денег !!!???? Или ТОО Водные Ресурсы Маркетинг дороги все заплатками покрыл,которые просели и стали небезопасными для жизни…И все молчат !!!! Потому как хозяин сам в Акимате работал !!!! Вот так вот и с покраской….эти дома потом ежегодно надо будет разукрашивать….Наши «специалисты» так «покрасят»….до первого дождя …как… Показать весь текст »
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44 минут 14 секунд назад
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