Многоэтажки Шымкента раскрасят в яркие цвета, понизу обложат гранитом, а верхние этажи украсят гибким камнем в едином стиле. О том, что ждет несколько городских многоэтажек, нуждающихся в обновлении фасадов, рассказал на совещании в областном акимате глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

В совещании у акима ЮКО, помимо Габидуллы Абдрахимова приняли участие акимы всех районов города, руководители отраслевых отделов и более 30 руководителей подрядных компаний.

Габидулла Абдрахимов сообщил, что многоэтажные жилые дома на центральных улицах, берущие начало от аэропорта Шымкент до административно-делового центра (протяженностью 17,8 км), расположенные на Темирлановском шоссе, улицах Байдибек би и Желтоксана, проспекте Кунаева и вдоль проспекта Астана, а так же 17 многоэтажных жилых домов на вышеупомянутых пяти улицах и проспектах, требуют отделки фасадов.

В порядок будут приведены фасады пяти многоэтажных жилых домов, расположенных по Темирлановскому шоссе, семь домов по улице Желтоксан, два многоэтажных дома по проспекту Байдибек би, еще три — по проспекту Астана.

Вниманию главы региона были представлены все виды прошлых и эскизы будущих жилых домов.

«В целях упорядочения внешнего облика указанных объектов подготовлены эскизные проекты. В соответствии с ним, необходимо привести в порядок все фасады и боковые поверхности многоэтажных жилых домов, а также все коммерческие структуры, расположенные на первом этаже (магазины, столовые, офисы и др), покрасив их в яркие цвета, разложив гранитом и сделав их в одном стиле. А верхние этажи украсить яркими отделочными материалами, используя гибкий камень. На сегодняшний день каждый дом закреплен за подрядчиками подрядных организаций»,- пояснил Габидулла Абдрахимов.

Жансеит Туймебаев вышеуказанные проекты поддержал. Правда, глава региона отметил необходимость повторно рассмотреть и доработать некоторые проекты.

«Шымкент является центром Южно-Казахстанской области. Прибывшие в наш регион гости дают оценку всей области, исходя из состояния города. Поэтому, уважаемые подрядчики, выполняйте работы качественно и в срок, используя отечественные строительные материалы!» — сказал глава региона.

источник: пресс-служба акимата ЮКО