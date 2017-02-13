На проспекте Абая предприниматель незаконно вырубил деревья

Пока акиматы города Шымкента и ЮКО, невзирая на сезон, активно занимаются озеленением областного центра, в этом самом центре вырубаются взрослые деревья. Как рассказали неравнодушные шымкентцы, в районе свинцового завода – в самом начале проспекта Абая – под пилу пошли вполне здоровые деревья, дарившие прохладу в жаркие летние дни.

«Нам сказали, что участок якобы выкуплен и владелец построит здесь тойхану. А на вырубку деревьев у него есть разрешение. Но кто и как ему выдал такое разрешение, когда акимат бьется над тем, чтобы вернуть Шымкенту славу самого зеленого города? – задались вопросом наши читатели, проживающие в районе свинцового завода.

Как рассказали корреспонденту РАБАТа в секторе благоустройства отдела ЖКХ города Шымкента, вырубка деревьев разрешается только при условии, если человек взамен обязательно высадит другие. Но уже больше года никому разрешений на рубку акимат не выдавал. Завсектором благоустройства Жандос Оспанов обещал проехать на место и разобраться в ситуации.

Он обратился к жителям: «Если вы стали свидетелем вырубки деревьев, просим вас обратиться в правоохранительные органы, позвонив по номеру 102, обратиться в свой районный акимат и в сектор благоустройства отдела ЖКХ города Шымкента по телефону 33-81-10. А я еще раз подчеркиваю, уже более года никто никаких разрешений на вырубку деревьев в черте города не брал».

Как только станет известно, на каком основании вырубили деревья на проспекте Абая, мы обязательно об этом расскажем.

Саида ТУРСУМЕТОВА