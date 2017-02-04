На сайте Otyrar.KZ стартовал спецпроект «Участковый Шымкента»

На сайте Otyrar.KZ стартовал проект «Участковый Шымкента», который осуществляет виртуальное знакомство жителей Шымкента с участковыми инспекторами местной полицейской службы. Многие горожане не знают ни своего участкового, ни адрес опорного пункта, который курирует их территорию.

Проект «Участковый Шымкента» — это интерактивная карта Шымкента, где указаны все адреса и координаты опорных пунктов полиции и старших участковых Шымкента. Город разделен на четыре района: Абайский, Енбекшинский, Аль-Фарабийский и Каратауский. Во всем городе 68 опорных пунктов для участковых МПС и 327 участковых инспекторов и их помощников.

Задача проекта состоит в том, чтобы помочь обеспечить обратную связь жителей со всеми старшими участковыми инспекторами города и определить их местонахождение. Сложность в том, что далеко не все опорные пункты имеют стационарный телефон и Интернет. На сегодняшний день все участковые инспекторы имеют отдельные мобильные телефоны для связи с жителями своего района, которые будут указаны на карте города, при клике на соответствующий кружок с фуражкой.

Каждый желающий связаться со своим участковым, может открыть карту Шымкента и найти место расположения нужного опорного пункта полиции, с информацией о фамилии-имени старшего участкового, фото и номере его контактного телефона.

Как показала практика, если в районе случается какое-то происшествие, горожанам проще позвонить напрямую участковому инспектору, чем набирать 102 и искать через оперативный пульт координаты нужного сотрудника. Из-за сложившегося стереотипа, что могут «затаскать», люди предпочитают не связываться с центральными отделами полиции, где каждый звонок фиксируется и прежде, чем тебе окажут помощь, гражданин обязан представиться и оставить свои данные: телефон и адрес.

В процессе работы над проектом мы встретились со старшими участковыми всех районов Шымкента, с их руководством и жителями города. Были сделаны фотографии всех участковых инспекторов, а также зданий опорных пунктов. Практически вручную расчерчивались границы контроля каждого из 68 ОП, очень многие границы проходят по одной улице (часть домов, например, нечетной нумерации, относится к одному ОП, а четная часть — к другому). Руководитель местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан пошел нам навстречу, был очень заинтересован проектом, счел его чрезвычайно полезным, а поэтому оказывал всяческую информационную поддержку в его создании.

Спецпроект «Участковый Шымкента» будет работать неограниченное время, он считается социальным проектом и направлен на помощь жителям Шымкента. Также, мы предусмотрели возможность создания рейтинга участковых инспекторов полиции, оценить работу участкового можно будет поставив оценку, в виде количества звезд, прямо на карте. Такая возможность позволит ежемесячно выявлять лучшую и худшую работу инспекторов.

«Участковый Шымкента» — долгосрочный проект, направленный на улучшение взаимодействия полиции и населения, повышения юридической грамотности жителей Шымкента, а также чувства защищенности. Участкового можно будет найти в любое время суток, если случилась беда или неприятность.