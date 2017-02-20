На смену зиме в ЮКО идет весна

На смену зиме в область идет весна. По прогнозам синоптиков, сибирский антициклон сдает свои позиции. Холода понемногу стали отступать, уже сегодня днем температура воздуха стала выше на 5-6 градусов по-сравнению с выходными. С юга идет новый циклон, который принесет на всю территорию Казахстана долгожданное потепление.

Пока большинство городских жителей досматривает сны, сотрудники «ЛТД Турмыс» с 6 утра выходят на уборку дворов и улиц. Рабочий день Ураим Хайдаровой начинается с чистки дорог. Ураим работает наравне с мужчинами, лопатой убирает лед с тротуаров. Женщина признается, в зимнее время года коммунальщикам приходится нелегко.

Ураим Хайдарова: «До трех-четырех дня чищу тротуары от снега и наледи. За час до семи метров тротуара очищаю. Работа для женщины конечно непростая, но жить на что-то нужно, поэтому не жалуюсь».

Плюсовая температура днем, морозы ночью, а на утро гололед. Нелегко приходится и пешеходам. Каждое утро, путь от дома до автобусной остановки сродни борьбе за выживание. Только за неделю, наледь на дорогах стала причиной ушибов и переломов около 40 жителей города. Особенно нелегко зимой пенсионерам.

Абике Юнусов, пенсионер: «Скользко идти. Тротуары конечно чистят, но мокрая плитка очень скользкая, можно упасть. Я стараюсь зимой на улицу без надобности не выходить. А хочется воздухом подышать».

Синоптики утешают, зима в Шымкенте потихоньку отступает. Уже сегодня днем температура воздуха прогрелась до 0. А до конца недели и вовсе, столбик термометра поднимется до +10, местами 15 градусов тепла.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик: «Сейчас антициклон отходит, поэтому температура стала подниматься. Днем воздух прогреется до +10… +15, местами +5 тепла, а ночью до -2… +6, местами -6 мороза. Всю неделю без осадков, лишь в пятницу 24 февраля ожидаем небольшой дождь».

Впрочем, говорить о том, что осадки в виде снега этой зимой были последние, синоптики не решаются. Согласно долгосрочным прогнозам первая половина весны на юге Казахстана ожидается дождливая. Специалисты не исключают и возможные заморозки.