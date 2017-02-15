На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет

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На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет. Видео с таким названием появилось сегодня в группе «Водители Актобе» в социальных сетях.

На видео отчетливо виден приземлившийся прямо на дороге вертолет. Мужчина, подбежавший к притормозившему грузовику, интересуется у водителя направлением на Актюбинск. (Осторожно, ненормативная лексика!)

Небольшое видео сопровождает масса комментариев. Пользователи интернета интересуются наличием навигатора: «GPS тері қайда?»

Мнения комментаторов разделились, от: «Не каждый пилот сможет совершить посадку на трассу. Молодец пилот!» до: «Ужассс…не хотел бы я с такими летчиками летать…..как так вообще? Жесть!».

За час ролик посмотрели более 12 тысяч пользователей интернета.

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3 Комментариев Включено "На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет"

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2000
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Наталья

Жесть! И эти люди берегут наш покой и сон, как говорится! Долетели хоть до Актюбинска?!))) Хорошо хоть не зацепили никого, сами не упали и никто не пострадал

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
11 часов 58 минут назад
Вахрас

Так написали же, что это были учения.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 9 минут назад
Sergei Ageyev

Да ещё и в метель!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 8 минут назад
wpDiscuz