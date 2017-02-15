На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет. Видео с таким названием появилось сегодня в группе «Водители Актобе» в социальных сетях.
На видео отчетливо виден приземлившийся прямо на дороге вертолет. Мужчина, подбежавший к притормозившему грузовику, интересуется у водителя направлением на Актюбинск. (Осторожно, ненормативная лексика!)
Небольшое видео сопровождает масса комментариев. Пользователи интернета интересуются наличием навигатора: «GPS тері қайда?»
Мнения комментаторов разделились, от: «Не каждый пилот сможет совершить посадку на трассу. Молодец пилот!» до: «Ужассс…не хотел бы я с такими летчиками летать…..как так вообще? Жесть!».
За час ролик посмотрели более 12 тысяч пользователей интернета.
Реклама
Отправить ответ
3 Комментариев Включено "На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет"
Жесть! И эти люди берегут наш покой и сон, как говорится! Долетели хоть до Актюбинска?!))) Хорошо хоть не зацепили никого, сами не упали и никто не пострадал
Так написали же, что это были учения.
Да ещё и в метель!