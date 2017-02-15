На трассе «Шымкент-Актобе» заблудился вертолет. Видео с таким названием появилось сегодня в группе «Водители Актобе» в социальных сетях.

На видео отчетливо виден приземлившийся прямо на дороге вертолет. Мужчина, подбежавший к притормозившему грузовику, интересуется у водителя направлением на Актюбинск. (Осторожно, ненормативная лексика!)

Публикация от Zello Aktobe | Зелло Актобе (@zello.aktobe) Фев 15 2017 в 12:24 PST

Небольшое видео сопровождает масса комментариев. Пользователи интернета интересуются наличием навигатора: «GPS тері қайда?»

Мнения комментаторов разделились, от: «Не каждый пилот сможет совершить посадку на трассу. Молодец пилот!» до: «Ужассс…не хотел бы я с такими летчиками летать…..как так вообще? Жесть!».

За час ролик посмотрели более 12 тысяч пользователей интернета.