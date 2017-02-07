Начинается интенсивное обновление автопарков Шымкента

Одной из главных тем отчетной встречи акима Шымкента с населением было состояние общественного транспорта и планы по развитию на текущий год.

На развитие сферы транспорта в прошлом году было направлено 13 млрд тенге. Это на 6,7 млрд больше по сравнению с 2015 годом. За счет увеличения средств было реализовано несколько важных проектов.

Согласно программе технического обслуживания произведены ремонтные работы на 171 улице, на 48 улицах был постелен тротуар, а также установлено 28 остановок.

Кроме того, за счет спонсоров, было застелено около двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия и установлены 5 остановок нового типа.

Также, Габидулла Абдрахимов отметил, что в прошедшем году акимат города следил за качеством обслуживания в общественном транспорте. Для обновления автопарков и привлечения инвестиций в сотрудничестве с компанией «Green Bus» был основан «Шымкент Bus». В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами для приобретения новых автобусов. В июле этого года будет закуплено 230 новых автобусов (150 «Шымкент Bus», 80 городские автопарки), работающих на газе.

Так же, в пресс-службе акимата Шымкента рассказали, что для водителей общественного транспорта и кондукторов проводятся специальные тренинги. Это мера направлена на уменьшение ДТП с участием общественного пассажирского транспорта и культуры обслуживания пассажиров.