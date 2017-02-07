Одной из главных тем отчетной встречи акима Шымкента с населением было состояние общественного транспорта и планы по развитию на текущий год.
На развитие сферы транспорта в прошлом году было направлено 13 млрд тенге. Это на 6,7 млрд больше по сравнению с 2015 годом. За счет увеличения средств было реализовано несколько важных проектов.
Согласно программе технического обслуживания произведены ремонтные работы на 171 улице, на 48 улицах был постелен тротуар, а также установлено 28 остановок.
Кроме того, за счет спонсоров, было застелено около двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия и установлены 5 остановок нового типа.
Также, Габидулла Абдрахимов отметил, что в прошедшем году акимат города следил за качеством обслуживания в общественном транспорте. Для обновления автопарков и привлечения инвестиций в сотрудничестве с компанией «Green Bus» был основан «Шымкент Bus». В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами для приобретения новых автобусов. В июле этого года будет закуплено 230 новых автобусов (150 «Шымкент Bus», 80 городские автопарки), работающих на газе.
Так же, в пресс-службе акимата Шымкента рассказали, что для водителей общественного транспорта и кондукторов проводятся специальные тренинги. Это мера направлена на уменьшение ДТП с участием общественного пассажирского транспорта и культуры обслуживания пассажиров.
Отправить ответ
4 Комментариев Включено "Начинается интенсивное обновление автопарков Шымкента"
Само вождение автобусов нужно еще контролировать и учить!!! Больно смотреть как гробят новую технику эти ездюки!!!! Переключают скорости с хрустом, без выжима сцепления!!! Наказывать надо таких аульных трактористов… которые на автобус пришли работать… Наберут с пригорода, они все злые почему то на горожан… и сделать отдельный сайт, где можно скинуть с Ватцапа их деятельность… В автобусах BUS, там где табличка Ф.И.О. водителя, ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОС.НОМЕР и номера телефона его начальства… Диспетчера их тоже хамят не стесняясь….
Действительно хамы!!! Автобусы и маршрутки одни развалюхи по городу разъезжают, не говорю уже о пригородных районах, возле областного акимата еле доберешся одни развалюхи особенно крошечная 14 маршрут и тарахтелка 20 автобус
Самое главное пусть на этих семинарах научат кондукторов на харкаться и вести себя по-человечески. Противно до ужаса, как откроются двери автобуса на остановке, так сразу плевки и харчки летят от кондукторов-парней. Хоть бы людям зайти в автобус дали бы. Вообщем ни о какой культуре нет и речи.
У меня один вопрос… Когда возьмутся за 33 автобус? Когда он начнет нормально функционировать, как автобусы 35, 27?