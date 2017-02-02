Награждены победители Универсиады из Южно-Казахстанской области

Сегодня аким Южно-Казахстанской области принял победителей и призеров 28-й Всемирной зимней Универсиады проходящей в Алматы и выразил благодарность спортсменам, а также, вручил благодарственные письма и денежные вознаграждения.

«Универсиада является национальным проектом Республики Казахстан и самым мультиспортивным мероприятием за 25–летнюю историю Независимого Казахстана. Эту историческую победу с особой радостью разделил весь казахстанский народ, Глава государства, а также около трех миллионов жителей нашей области. Благодаря вам, флаг нашей республики не раз поднимался ввысь. Ваши победы в очередной раз убедительно продемонстрировали силу духа, волю к победе, умение побеждать, патриотизм и единство нашего народа. Глава государства создает все необходимые условия для развития спорта, ваших побед, и это является ярким подтверждением заботы и поддержки сферы спорта», — сказал глава региона Жансеит Туймебаев.

Напомним, в первый день соревнований по фристайлу в дисциплине «акробатика» Жибек Арапбаева принесла серебро в копилку сборной Казахстана, а Жанбота Алдабергенова бронзовую медаль. Вместе с тем, 31 января Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек выиграли золотые медали Универсиады-2017 в дисциплине «смешанная командная акробатика». Спортсменам, завоевавшим I место, вручен денежный приз в размере три миллиона тенге, за II и III места — два миллиона тенге и тренеру Мурату Аблятифову 2 миллиона тенге.

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Глава региона выразил уверенность, что на предстоящих Олимпийских играх наши спортсмены покажут высокие результаты. Наряду с этим, аким области поблагодарил всех болельщиков и жителей Южного Казахстана, сообщила пресс-служба акима ЮКО.