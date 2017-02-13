Президент поручил акиму ЮКО решить вопрос безработицы и сделать Шымкент миллионником

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Президент поручил акиму ЮКО решить вопрос безработицы и сделать Шымкент миллионником

Привлекать инвестиции, развивать промышленность, сельское хозяйство, животноводство, сделать Шымкент третьим городом-миллионником в Казахстане поручил глава государства акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву во время встречи в Акорде.

Аким региона доложил о перспективах области в текущем году, а также рассказал о социально-экономическом плане развития региона до 2021 года.

Президент Казахстана указал на низкий уровень показателей налоговых сборов, отметив при этом, что регион является наиболее дотационным в республике. Больше всего дотаций получает Южно-Казахстанская область — 80%.

Также глава государства обратил внимание на вопросы безработицы в контексте регулирования рынка труда.

«Высок процент граждан, являющихся самозанятыми. Вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными. Для решения указанных проблем необходимо и далее развивать малый и средний бизнес», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что Шымкент в скором будущем станет еще одним городом страны, количество жителей которого превысит отметку в один миллион человек.

Аким области проинформировал Нурсултана Назарбаева о всемерной поддержке жителями региона целей и задач, обозначенных главой государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на выполнение задач по развитию промышленности, сельскохозяйственной и животноводческой отраслей, инвестиционной привлекательности области.

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7 Комментариев Включено "Президент поручил акиму ЮКО решить вопрос безработицы и сделать Шымкент миллионником"

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2000
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Николай
А кто сможет объяснить, для чего Шымкент делать миллионником? Ведь с промышленными предприятиями у нас как то не складывается. Следовательно, безработица будет только расти. Дотаций 80%? И что, продолжать их далее увеличивать? Развивать малый и средний бизнес? Да он же зациклился на одной схемке: тойхана, кафе, пивнушка, аптека, очередной магазин, ещё один базар. Что проблему безработицы никак не решает. Глобальная конкурентоспособность? За счёт чего? На экспорт идёт только сырьё и небольшая часть сельхозпродукции. А без развития науки, промышленности, тяжёлой индустрии, машиностроения никакая глобальная конкурентоспособность нам не светит. Страна превратилась в склад сырья для любого желающего. И со сложившейся ситуацией никак… Показать весь текст »
Голос ЗА90Голос ПРОТИВ Ответить
5 часов 41 минут назад
пил@дос

Для того что бы ненужный шым-сити построить)) За эти деньги можно было бы 10 Асаров построить одноэтажных и выделить и Землю в десять раз больше с ИЖС и 16 кв. метрами положенных каждому Казахстанцу по Конституции РК— тогда то и сможешь работать на себя(быть ИП)) в своей теплице примерно лимоны выращивать и на работу приглашать.. А так пустые слова всё— как существовали— так и будем,, спилит скоро все деревья на Байтурсынова— будем 17000—ную машину считать которая проедет и потравит нас половину и так уже беззубых на Байтурсынова— avenue…))

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49 минут 20 секунд назад
Angel Tab

Ну, поссотрим что он сделает. А то ругать то он умеет, мы это видели.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
2 часов 33 минут назад
Гражданин
Мне кажется, что при СССР у нас в городе предприятий, заводов и фабрик было больше чем сейчас. Хотя населения было порядком меньше. У нас в стране проживает на 2 миллиона меньше человек чем в скажем в Москве. И при всем том, что мы занимаем в МВФ деньги, продаем сырье, уровень жизни недостойный, даже для трети населения. Хочу подчеркнуть, что я никого не виню в сложившейся ситуации. Но за 25 лет прожитой независимости появляется больше вопросов чем ответов. Строить государственные заводы и фабрики никто не собирается как я понимаю, инвесторам мы не нужны и не интересны регионально. Подтверждение тому 25 лет… Показать весь текст »
Голос ЗА20Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 59 минут назад
Николай

Законодательству данный текст не противоречит. Только ничего этого не случится. Идёт масштабное ограбление страны и народа. И кровососы-олигархи ничего из вышеперечисленного сделать не дадут. Внутренняя политика государства не несёт в себе социальной направленности. И изменения пагубного курса даже на горизонте не просматривается.

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
46 минут 11 секунд назад
пил@дос

Один раз смотрел как Президент РК ругает что Астана плывёт весной— если на болоте город построен,, то от кудаво там возьмётся белый песочек с Мальдив интересно знать..?)) Не дочёты проектировщиков ещё и сыграют злую шутку с шым-сити когда он сползёт на озеро Тулпар* недаром там коммунисты 50 лет водой его заполняли— Аукнется по любому скоро это…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
40 минут 20 секунд назад
Вдадимир

Хотя бы сохранить то, что имеем.Энергетике полная хана Тэц1,2 уже нету.Сейчас на очереди ТЭЦ-3 с её долгами.А там работают люди порядка около 500 человек.Вот на что особенно обращать внимание.

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26 минут 8 секунд назад
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