Привлекать инвестиции, развивать промышленность, сельское хозяйство, животноводство, сделать Шымкент третьим городом-миллионником в Казахстане поручил глава государства акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву во время встречи в Акорде.
Аким региона доложил о перспективах области в текущем году, а также рассказал о социально-экономическом плане развития региона до 2021 года.
Президент Казахстана указал на низкий уровень показателей налоговых сборов, отметив при этом, что регион является наиболее дотационным в республике. Больше всего дотаций получает Южно-Казахстанская область — 80%.
Также глава государства обратил внимание на вопросы безработицы в контексте регулирования рынка труда.
«Высок процент граждан, являющихся самозанятыми. Вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными. Для решения указанных проблем необходимо и далее развивать малый и средний бизнес», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана отметил, что Шымкент в скором будущем станет еще одним городом страны, количество жителей которого превысит отметку в один миллион человек.
Аким области проинформировал Нурсултана Назарбаева о всемерной поддержке жителями региона целей и задач, обозначенных главой государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на выполнение задач по развитию промышленности, сельскохозяйственной и животноводческой отраслей, инвестиционной привлекательности области.
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7 Комментариев Включено "Президент поручил акиму ЮКО решить вопрос безработицы и сделать Шымкент миллионником"
Для того что бы ненужный шым-сити построить)) За эти деньги можно было бы 10 Асаров построить одноэтажных и выделить и Землю в десять раз больше с ИЖС и 16 кв. метрами положенных каждому Казахстанцу по Конституции РК— тогда то и сможешь работать на себя(быть ИП)) в своей теплице примерно лимоны выращивать и на работу приглашать.. А так пустые слова всё— как существовали— так и будем,, спилит скоро все деревья на Байтурсынова— будем 17000—ную машину считать которая проедет и потравит нас половину и так уже беззубых на Байтурсынова— avenue…))
Ну, поссотрим что он сделает. А то ругать то он умеет, мы это видели.
Законодательству данный текст не противоречит. Только ничего этого не случится. Идёт масштабное ограбление страны и народа. И кровососы-олигархи ничего из вышеперечисленного сделать не дадут. Внутренняя политика государства не несёт в себе социальной направленности. И изменения пагубного курса даже на горизонте не просматривается.
Один раз смотрел как Президент РК ругает что Астана плывёт весной— если на болоте город построен,, то от кудаво там возьмётся белый песочек с Мальдив интересно знать..?)) Не дочёты проектировщиков ещё и сыграют злую шутку с шым-сити когда он сползёт на озеро Тулпар* недаром там коммунисты 50 лет водой его заполняли— Аукнется по любому скоро это…
Хотя бы сохранить то, что имеем.Энергетике полная хана Тэц1,2 уже нету.Сейчас на очереди ТЭЦ-3 с её долгами.А там работают люди порядка около 500 человек.Вот на что особенно обращать внимание.