Президент поручил акиму ЮКО решить вопрос безработицы и сделать Шымкент миллионником

Привлекать инвестиции, развивать промышленность, сельское хозяйство, животноводство, сделать Шымкент третьим городом-миллионником в Казахстане поручил глава государства акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву во время встречи в Акорде.

Аким региона доложил о перспективах области в текущем году, а также рассказал о социально-экономическом плане развития региона до 2021 года.

Президент Казахстана указал на низкий уровень показателей налоговых сборов, отметив при этом, что регион является наиболее дотационным в республике. Больше всего дотаций получает Южно-Казахстанская область — 80%.

Также глава государства обратил внимание на вопросы безработицы в контексте регулирования рынка труда.

«Высок процент граждан, являющихся самозанятыми. Вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными. Для решения указанных проблем необходимо и далее развивать малый и средний бизнес», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что Шымкент в скором будущем станет еще одним городом страны, количество жителей которого превысит отметку в один миллион человек.

Аким области проинформировал Нурсултана Назарбаева о всемерной поддержке жителями региона целей и задач, обозначенных главой государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на выполнение задач по развитию промышленности, сельскохозяйственной и животноводческой отраслей, инвестиционной привлекательности области.