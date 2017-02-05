Назначен главный тренер ФК «Ордабасы»

Алексей Петрушин назначен главным тренером ФК «Ордабасы».

Алексей Алексеевич Петрушин (29 января 1952, Люберцы, Московская область, РСФСР, СССР) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1979). Выступал на позиции полузащитника.

Воспитанник детских команд ОДО и «Торпедо» (Люберцы), там же начал играть на взрослом уровне. Первый тренер — И. Ф. Байков.

В основном составе «Динамо» дебютировал 3 июня 1972 года. Всего за «Динамо» провёл 305 матчей (244 в чемпионатах СССР, 42 в Кубке страны и 19 в еврокубках), забил 24 гола (21, 2, 1).

После московского «Динамо» выступал за «Пахтакор» (Ташкент) и «Кубань» (Краснодар).

В 1985 году начал тренерскую карьеру. Был ассистентом тренера команд «Шахриханец» (Шахрихан), «Пахтакор» (Андижан). В 1990 году закончил Высшую школу тренеров. Тренировал команды «Прометей» (Люберцы), «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Арсенал» (Тула), «Спартак» (Щёлково), «Динамо» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Химки», «Лукойл» (Челябинск), «Кайрат» (Алма-Ата), «Металлург» (Липецк), «Луховицы».

В 2010 году тренировал «Сокол» Саратов. В 2011—2012 возглавлял ФК «Челябинск». Достиг договорённости с руководством семипалатинского «Спартака» и с 19 мая 2014 года приступил к обязанностям главного тренера. По окончании сезона 2015 года покинул «Спартак».

Достижения (как тренер):

«Динамо-д» Москва

— Победитель 3-й зоны третьей лиги 1996, 1997

«Кайрат»

— Чемпион Казахстана 2004

— Бронзовый призёр чемпионата Казахстана 2005

— Лучший тренер Казахстана 2005

«Динамо» Минск

— Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2006