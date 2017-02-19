Не пугать детей полицейскими призвал начальник МПС Шымкента Данияр Мейрхан, обратившись к пользователям интернета в социальных сетях. «Мамы, да и папы, любят приговаривать, мол, не перестанешь баловаться, полицию вызову…» — шеф шымкентской полиции озвучил многолетнюю страшилку нескольких поколений.

Отношение к полиции надо воспитывать с детства, уверен подполковник. И доказал это, заехав в детский сад к своей дочери. Судя по фото в сети, страха или напряжения перед дядей-полицейским, малышня совершенно не испытывала. Причем Данияр Мейрхан уверен, изменится не только отношение к полицейским, изменятся и сами полицейские.

«Я мечтаю, чтобы дети стали считать полицейских друзьями, — написал Данияр Мейрхан на своей страничке в Фейсбуке, — Сейчас людей в погонах народная молва превратила едва ли не в жестоких карателей за малейшие шалости. Мамы, да и папы, любят приговаривать, мол, не перестанешь баловаться, полицию вызову. Так и растут малыши с мыслью, что полицейский только и может, что поругать и ничем не помочь. Такое отношение надо менять. Полицейские — гроза для преступников, но никак не для тех, кто только учиться жить. Нельзя в ребенке воспитывать страх и враждебность к людям в форме. Ему ведь с этой мыслью жить. Нельзя окружать ребенка злостью, ведь отпечаток на жизни будет неисправимый и малыш научиться причинять боль другим. Полицейский — это друг и защитник. С этой мыслью, я уверен, детям будет легче шагать по жизни. Это позволит лет через 10 изменить отношение людей к тем, кто в форме. Да, и полицейские станут другими. Не будет чувства вседозволенности и безнаказанности, а только ответственность за тех, кто тебе доверяет…»

Публикация Мейрхана уже обрастает комментариями.