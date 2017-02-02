Необычное средство защиты используют шымкентцы, чтобы добраться домой

В микрорайоне «Коммунизм» состоялся сход жителей. Недовольство горожан вызвали дороги на их улице, которые с каждыми осадками все больше и больше напоминают фронтовые дороги.

— Сколько это может продолжаться? Мы уже устали от бессмысленных, пустых обещаний чиновников! Проложите, наконец, нам нормальную дорогу. Что мы как на острове каком-то живем?!

Ждать светлое будущее жители улицы Каратал уже не в силах. С мольбой, привести дорогу в порядок, горожане обошли не один кабинет. Любопытная ситуация складывается, говорят шымкентцы. Мол, все дороги вокруг заасфальтированы, а их улицы будто и не существует вовсе.

— Что нам делать прикажете? В дождь, одеваем поверх обуви целлофановые пакеты, куда это годится, каменный век какой-то! Почти у каждого в семье есть школьники. Представьте как это, каждый день идти и возвращаться со школы по колено в грязи? Это такая цивилизация, разве мы не в городе живем?!

Представители транспортного отдела Шымкента уверяют, что они и рады бы проложить асфальт, вот только дело это не быстрое.

Куатжан Жуматаев, руководитель отдела автодорог и пассажирского транспорта г. Шымкента: «Мы сейчас будет проводить проверку на наличие прокладки и обновления подземных коммуникаций. Только после исследования подадим заявку на подготовку ПСД на асфальтирование дороги. И лишь после одобрения проекта мы можем приступить к работе».

В общем, ждать придется, как минимум до конца года. А пока асфальт на улице Каратал не появится, жителям придется запастись полиэтиленовыми пакетами, как средством защиты от грязи, и успокоительными таблетками.

Бахром Абдуллаев.