Невиновность виновного или игра с документами?

Здравствуйте, уважаемые шымкентцы. Буквально недавно (в минувшее воскресенье) мониторя новости одного из популярных шымкентских сайтов titus.kz, наткнулся на тему под названием «Пятничный вечер омрачился ДТП // Кто виноват?» В теме предоставлено видео среднестатистического ДТП с регистратора одного из автомобилей.

Как выяснилось, владелец этого автомобиля с регистратором и был создателем этой темы под ником «assta». В процессе нешуточных словесных баталий, которые не останавливаются и по сей день, пользователи сайта обсуждают данное ДТП и спорят кто в нем виноват, а кто нет.

Казалось бы, обычное ДТП – один едет прямо, другой врезается ему в бок. Далее следует разбор «полетов» с прибывшими на место сотрудниками ЖПП и страховой компании. Один из участников признает свою вину и подписывает соответствующие документы. На первый взгляд все легко и просто и даже кажется все сделано по закону.

Автор темы про ДТП и, соответственно, участник данного ДТП выставляет на всеобщее обозрение схему ДТП, составленную полицейскими. Обращаю ваше внимание, что подписи на данной схеме уже стоят, значит схема уже закончена, с ней ознакомились участники ДТП и расписались.

Но вскоре появляются новые подробности. Один из пользователей все того же сайта titus.kz и активный оратор данной темы под ником «koshkoed» выехал на место ДТП, чтобы лично с ним ознакомиться (проверить наличие дорожных знаков, тип автодорог и пр.). По окончании проверки, он написал все свои рассуждения с цитатами из ПДД. По его словам выходит, что сотрудники ЖПП выставили виновником ДТП не того водителя. Пользователи данного сайта и данной темы разделились на два лагеря, одни утверждали, что виновник определен правильно, другие придерживались обратной точки зрения.

Пользователь «assta» считает, что если сотрудники полиции написали, что он не виновен, значит так и есть и никаких цитат из ПДД слушать не хочет (или не может). Основное его доказательство – некая призрачная карта дорог г. Шымкента, которая находится в акимате, где указаны какие улицы являются главными, а какие второстепенными.

И самое интересное, он еще раз выкладывает на всеобщее обозрение схему ДТП. Вот тут и начинается все самое интересное. Эта вторая схема является абсолютной ксерокопией первой схемы, но на ней уже внесены изменения (дорисованы дорожные знаки, которых на самом деле нет). Напомню, что вносить изменения в документы после подписей участников ДТП, категорически запрещается, тем более, что эти изменения не соответствуют действительности.

Имеется ли в данном случае фальсификация документов — решать вам.

Сейчас оба участника ДТП ждут заседания суда. Но вот в чем вопрос – знает ли второй участник ДТП, что в схему, в которой он расписался, были внесены изменения, которые делают из него стопроцентного виновника?

И пугает еще одна немаловажная деталь – в ходе судебного разбирательства судья, скорее всего, не будет делать выезд на место ДТП и вынесет решение, основываясь на документах, составленных ЖПП.

Вот так и становятся виновниками те, кто по сути был прав.

Автор: Андрей Шмельков.