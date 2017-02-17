Ноутбук и продукты стали объектом кражи в магазине Жетысая. Полицейские Мактааральского РУВД ЮКО задержали двоих подозреваемых, чьим уловом стали подержанный ноутбук и «продуктовый набор» на общую сумму в триста тысяч тенге.

В дежурную часть Мактааральского РУВД обратился 26-летний житель города Жетысай с заявлением о том, что в ночь на 22 января 2017 года неизвестные лица, путем взлома входной двери, проникли в его магазин и похитили оттуда ноутбук и продукты, нанеся ущерб на общую сумму свыше 300 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Мактааральского РУВД по статье 188 «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, оба 1991 года рождения, местных жителей.

Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд для принятия процессуального решения.

источник: пресс-служба ДВД ЮКО