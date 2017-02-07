Объявлен в розыск 49-летний шымкентец, который в минувшую пятницу был заочно осужден к 4 годам лишения свободы по статье 118 УК РК преднамеренное заражение вирусом иммунодефицита, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Розыскиваемый осужденный длительное время состоял на учете в наркологическом диспансере, как потребитель инъекционных наркотиков. С 2001 года он также состоял на учете в областном Центре по борьбе со СПИДом ЮКО, со статусом ВИЧ-позитивный.
В прошлом году, обещая жениться, но не предупреждая о своем статусе, он сошелся с женщиной, имевшей на тот момент грудного ребенка. В результате, ничего не подозревавшая женщина оказалась также зараженной ВИЧ-инфекцией. Через грудное молоко инфицированным стал и ребенок. Узнав, кто стал причиной болезни, женщина подала на мужчину заявление. В процессе следствия и судебного разбирательства к подсудимому были приняты меры пресечения не связанные с лишением свободы.
В ходе суда подсудимый признал свою вину, однако на оглашение приговора, после которого его должны были взять под стражу, не явился. В настоящее время полиция предпринимает меры к его задержанию.
Данил Шемратов.
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7 Комментариев Включено "Объявлен в розыск житель Шымкента намеренно заразивший ВИЧ жену и ребенка"
Фото что ли нету— этого LONDONA??
Позже будет.
За Землю когда сюжет организуете — или сначало у кого то нужно разрешение спросить?*)
Зачем, подавать такую статью? Так для инфы, мол граждане будьте бдительны, по городу спидоносец ходит, что он болен никого не предупреждает. Теперь, что всех кто в возрасте 50-55 лет, боитесь, а вдруг это он. А где фото, приметы преступника. Товарисчи, вы хоть видите что вы выпускаете?
Фотку лучше не выставляйте — А то точно в опорный подкинут его голову,, Народ сейчас стал злой))
Кто так разыскивает, где фото «героя»? Или пусть дальше «подвиги» совершает
Этот «герой» вполне может быть обижен на всех здоровых людей за свою неудавшуюся жизнь и намеренно заражать все новых и новых жертв. Понимаю, статус, врачебная тайна и все такое, но под угрозой сколько жизней!