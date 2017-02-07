Объявлен в розыск житель Шымкента намеренно заразивший ВИЧ жену и ребенка

Объявлен в розыск 49-летний шымкентец, который в минувшую пятницу был заочно осужден к 4 годам лишения свободы по статье 118 УК РК преднамеренное заражение вирусом иммунодефицита, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Розыскиваемый осужденный длительное время состоял на учете в наркологическом диспансере, как потребитель инъекционных наркотиков. С 2001 года он также состоял на учете в областном Центре по борьбе со СПИДом ЮКО, со статусом ВИЧ-позитивный.

В прошлом году, обещая жениться, но не предупреждая о своем статусе, он сошелся с женщиной, имевшей на тот момент грудного ребенка. В результате, ничего не подозревавшая женщина оказалась также зараженной ВИЧ-инфекцией. Через грудное молоко инфицированным стал и ребенок. Узнав, кто стал причиной болезни, женщина подала на мужчину заявление. В процессе следствия и судебного разбирательства к подсудимому были приняты меры пресечения не связанные с лишением свободы.

В ходе суда подсудимый признал свою вину, однако на оглашение приговора, после которого его должны были взять под стражу, не явился. В настоящее время полиция предпринимает меры к его задержанию.

Данил Шемратов.