Олжас Сулейменов в Южно-Казастанской области

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с поэтом, общественным деятелем Олжасом Сулейменовым и ректором Казахского Национального аграрного университета, академиком Тлектесом Есполовым.

В ходе встречи аким области отметил об экономическом состоянии региона, а также рассказал о работах, проводимых в сфере культуры, духовности.

«Ваш труд и заслуги в сфере духовности являются большим примером для интеллигенции и сегодняшней молодежи. Всем известно, что на 80-летнем юбилее глава государства вручил Вам медаль золотой звезды «Героя Труда Казахстана». Считаю, что это знак большого внимания и уважения к Вам и Вашему творчеству, ведь Вы являетесь одним из основоположников казахской интеллигенции. Я очень рад Вашему визиту в Южно-Казахстанскую область», — сказал Жансеит Туймебаев.

В свою очередь, поэт Олжас Сулейменов выразив благодарность за теплый прием акима области, отметил, что в развитии культуры, литературы и укреплении гражданского мира и согласия важную роль играют социальные работы.

«Южно-Казахстанская область занимает особое место в моем сердце. Жители этого региона всегда отличаются гостеприимством, трудолюбием и доброжелательностью. Я твердо убежден, что Южно-Казахстанская область будет ежегодно повышать темп своего развития. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах»,-сказал Олжас Сулейменов.

В ходе своего визита Олжас Сулейменов встретился с молодежью области. Также поэт планирует провести встречу с учеными и представителями интеллигенции.

Пресс-служба акима ЮКО