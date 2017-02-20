Опрос! Где отдыхаете, южноказахстанцы?

Где отдыхаете, южноказахстанцы? Чтобы понять предпочтения жителей южного региона, необходимо узнать где и как они отдыхают. Мы не говорим о зарубежных поездках, нашей команде интересно, где вы бывали в ЮКО и где планируете побывать.

Опрос совершенно не сложный. Всего-то напишите в комментариях о ваших любимых местах отдыха в пределах нашей области. Что вам интересно? Горы и ущелья? Пешие походы или конные прогулки? заповедники и заказники или комфортабельные коттеджи в экологически чистых зонах отдыха. А может вы предпочитаете дикарями и вечером под шашлычок песни у костра? Или на автобусе по достопримечательностям?Нам интересно, где?

Ждем ваших ответов в комментариях!

С уважением команда информационного портала Otyrar.KZ