Освобожденный из рабства житель Шымкента раскрыл неожиданные подробности

Житель Шымкента Ертай Ережепов, освобожденный из трудового рабства в Москве, рассказал, как попал в плен, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на КТК. История мужчины началась с поиска работы. В прошлом году Ережепов купил в Шымкенте газету с объявлениями о трудоустройстве.

«Смотрю, вакансия там стоит: «Требуется грузчик». Позвонил. Девушка подняла трубку. Я с ней говорю. Она говорит: «Есть работа, но не в Казахстане, а в России, в городе Саратове. Грузчиком». Я говорю, хорошо, давайте встретимся. Встретились. Сидели. Она говорит: «Магазин ее сестры, ее муж там — казахи, не бойся! Наши, шымкентские!» Я согласился. Поверил», — вспоминает мужчина.

По его словам, собеседование проводила родственница владельцев продуктовой точки. Она купила билет на самолет до Москвы и лично проводила Ертая в аэропорт. По плану, из российской столицы он должен был своим ходом добраться до Саратова. Но этого не произошло. В аэропорту его встретил муж уже известной владелицы продуктового магазина Жансулу Истанбековой. Он отвез мужчину в магазин, в район Гольяново, забрал документы и телефон.

«Сразу Жансулу сказала: все, ты никуда не выйдешь! Что я буду говорить, то и будешь делать! Если нет… Я психопатка, вот у любого спроси тут! Я тебе устрою. В общем, она мне так сказала, и они начали меня бить сразу. Начали бить — ее сын старший Али, Нурик. Они меня держали, Жансулу водку мне наливала», — говорит Ережепов.

Только на десятые сутки казахстанцу удалось бежать. Его приютили в Московской соборной мечети, где он прожил неделю. Забрать паспорт у Жансулу Истанбековой помогли постояльцы мусульманского храма.

По словам Ережепова, он также обращался за помощью в посольство Казахстана. Но, как утверждает казахстанец, сотрудник консульского отдела по имени Жангельды сочувствием не проникся. «Жангельды. Я ему говорю: «Я сбежал из магазина. Адрес: Гольяново, Щелковское метро, улица Новосибирская, дом 11». И он мне сразу: «Жансулу с Сакеном? Мы их знаем. Ты давай, сам иди в этот магазин, с ними договорись». Я ему говорю: «У меня ни документов, ни денег, ни знакомых. Я даже голодный». А они мне: «Если негде ночевать, то иди на вокзале ночуй», — заявил он.

В свою очередь в МИД Казахстана эту информацию опровергли. Более того, дипломаты заверили, что именно они весной 2016 оказали беглецу поддержку. «Сразу после его обращения наши дипломаты самостоятельно направились к месту предполагаемого удержания нашего гражданина и путем психологического давления смогли вернуть документы Ережепова и передать ему лично. Более того, поскольку у него не было средств для возвращения в Казахстан, наши дипломаты оказали ему помощь в отправке на родину на поезде», — отметил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Сегодня Ертай написал письмо на имя Уполномоченного по правам человека. Житель Шымкента надеется, что казахстанский омбудсмен поможет наказать виновных. Как нам сообщили в аппарате Уполномоченного, обращение Ережепова рассмотрено и будет отправлено в МВД.