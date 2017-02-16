Первый тур шымкентского телепроекта «Stand Up-шоу» завершен!

Закончились съемки первого тура юмористического проекта «Stand Up-шоу» на телеканале «Отырар TV», в проекте принимают участие молодые юмористы Шымкента.

Суть проекта — выявить лучших юмористов для съемок новой программы на телеканале. Съемки проходят в ночном баре «Dip room». В первом туре свое мастерство показали 10 участников, из них по решению жюри выбыли двое участников. Впереди второй этап — полуфинал — в котором участники подготовили свое выступление на тему 23-февраля.

По итогам второго тура, жюри выберет трех участников, которые уже в финале должны будут показать свое мастерство на сцене.

К слову, полную версию программы можно увидеть на телеканале «Отырар TV».