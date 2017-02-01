«ПетроКазахстанОйл Продактс» проводит общественный опрос на экологическую тему

ТОО «ПетроКазахстанОйл Продактс» уведомляет общественность о проведении общественных слушаний в форме опроса, на раздел «Оценка воздействия на окружающую среду», на рабочий проект «Реконструкция Установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива (С-300/1) НПЗ ТОО «ПКОП».

Всем заинтересованным гражданам представляется возможность выразить свое мнение в виде заполнения опросного листа для учета мнения заинтересованной общественности.

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Южно-Казахстанской области». Ответственное лицо за организацию общественный слушаний: Смагул Арай, тел.: (7152) 24-74-26, E-mail: smagul_arai@mail.ru

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: РГУ «Департамент экологии по Южно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан»

Заказчик: ТОО «ПетроКазахстанОйл Продактс», 160011, г. Шымкент, ул. Капал батыра, 5. Тел.: 8(7252) 241-632, E-mail: Daulet.Esimhanov@petrokazakhstan.com.

Разработчик Рабочего проекта (ОВОС): ТОО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС», г. Алматы, 050016, пр. Райымбека 160а, тел.: (727) 258-39-20, E-mail: info@kgnt.kz.

Проектная документация и опросные листы по учету мнения заинтересованной общественности размещены на интернет-ресурсе: ontustik.gov.kz. Замечания и предложения принимаются на электронную почту заказчика:E-mail: Daulet.Esimhanov@petrokazakhstan.com.