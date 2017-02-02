По факту ДТП автобуса и маршрутки с пассажирами в Шымкенте возбуждено административное дело

По факту ДТП автобуса и маршрутки с пассажирами, произошедшего 1 февраля в Шымкенте, возбуждено административное дело. Напомним, около семи часов вечера на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова, столкнулись пассажирский автобус № 77 и маршрутка, следовавшая по маршруту № 93. Водитель и восемь пассажиров получили различные травмы.

«В настоящее время по данному факту возбуждено административное дело по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Оба автотранспорта водворены на штрафстоянку. Проводится проверка», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ДВД ЮКО.

В больнице, где на сегодняшний день находится пострадавшая в аварии женщина, прокомментировали степень травм каждого из пострадавших.

Сабит Байбосынов, заведующий отделением Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи, пояснил, что 1 февраля кареты скорой помощи привезли восемь человек, пострадавших в аварии. Самому молодому из пострадавших 20 лет, самому старшему — 63 года. Среди пострадавших три женщины и пять мужчин.

Сабит Байбосынов: «У одной женщины черепно-мозговая травма, ей в приемном покое оказали медицинскую помощь и сейчас ею занимаются нейрохируги. Женщина находится в отделении нейрохирургии, ее состояние оценивается, как стабильное. Остальным была оказана помощь и больные переведены на амбулаторное лечение, из травмы зафиксированы как «легкой тяжести»…»