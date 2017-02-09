Золота на миллион вынесли из квартиры жителя Кентау воры-домушники. Всего же улов квартирных воров в небольшом городке Южно-Казахстанской области составил более четырех миллионов тенге. Полицейские Кентау задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж.

С заявлениями о краже за последние полгода в Кентаусский РОВД обратились несколько десятков человек. Один из потерпевших рассказал, что проникнув в его дом, злоумышленники похитили золотые изделия. Их общая стоимость составило миллион тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кентауского ОВД задержали двух подозреваемых. 25-летний парень и его 28-летний «товарищ» безработные, оба жители Кентау. Следствием установлена их причастность к 12 фактам квартирных краж.

Воры выходили на промысел исключительно ночью. Если хозяева жилья отсутствовали, парни аккуратно выдавливали оконные рамы и проникали в дома. Краденное имущество преступники сбывали, на это и жили.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше четырех миллионов тенге

По данным фактам ОВД Кентау возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Полицейские предупреждают жителей ЮКО: если вы стали жертвой или свидетелем кражи чужого имущества или других преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102». Это поможет раскрыть преступление «по горячим следам» и задержать преступников.

Источник: пресс-служба ДВД ЮКО