Помочь в охране правопорядка предлагают шымкентцам полицейские. Руководитель Местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан обратился ко всем жителям города с призывом помочь. Свое обращение шеф городской полиции опубликовал в социальных сетях.

«Вот такие жилетки, кепки и сумки мы вручим каждому, кто решит помочь нам сделать город безопасным. Очень легко, сидя дома или в теплом офисе, критиковать работу полицейских. Мол, плохо за порядком на улицах следят, плохо с подростками работают, плохо воров ловят. Теперь же у каждого есть возможность встать в один ряд с сотрудниками полиции. По инициативе областной прокуратуры акимат города и Местная полицейская служба Шымкента призывают к сотрудничеству добровольных помощников. Все они будут получать за свой труд заработную плату через городской центр занятости. Молодые люди до 29 лет с дипломом о высшем образовании будут получать 56 тысяч тенге, а тем, у кого среднее образование будут выплачивать 40 тысяч тенге», — написал Данияр Мейрхан.

Устроиться помощником полицейского не составляет труда. За дополнительной информацией необходимо обратиться в Местную полицию УВД Шымкента, которая расположена в здании бывшего ОблГАИ по улице Кожанова. С удостоверением личности необходимо подойти в 209 кабинет.

Контактные телефоны: 8-707-145-31-45 и 8-702-840-26 -17.

Новость уже обросла комментариями в соцсетях. Начальнику местной полиции предлагают сделать отбор жестче, а на жилетке обязательно закрепить бейдж с указанием имени и фамилии помощника.