Посадку вертолета на трассу перед дальнобойщиками объяснили в МО РК

Вертолет Ми-8МТ произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Так в Министерстве обороны РК прокомментировали появившееся в соцсетях видео с «заблудившимся» на трассе в Актюбинской области воздушным судном.

На видео из стоящего на трассе вертолета выбегает мужчина в военной форме. Он обращается к водителю грузовика, которому воздушное судно перегородило дорогу. При этом авторы видео жалуются на возникший затор.

Публикация от Zello Aktobe | Зелло Актобе (@zello.aktobe) Фев 15 2017 в 12:24 PST

Как пояснили в Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполнял полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.

«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж, оценив условия безопасности, произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, состояние дорог, произвел взлет и завершил выполнение задачи, осуществив доклад. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования», — пояснили в ведомстве.

