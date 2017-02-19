Последние новости ФК «Ордабасы» из Турции

Вновь возникли проблемы с приездом на сборы сенегальского полузащитника «Ордабасы» Абдуллы Диакате. Как стало известно, Диакате не может решить вопрос с получением визы. В результате чего, он не сможет принять участие на учебно-тренировочных сборах в составе «Ордабасы». В случае решения данной проблемы, Диакате сразу же прибудет в расположение шымкентского клуба.

На учебно-тренировочные сборы «Ордабасы» прибыли начальник Южно-Казахстанского Управления физической культуры и спорта Алибек Нуртаев и президент клуба Бахтияр Байсеитов. На вечерней тренировке они обратились к футболистам.

А. Нуртаев: «В этом сезоне перед клубом стоят высокие задачи. Мы должны оправдать надежды наших болельщиков. Мы создали все условия для плодотворной работы, замечательные поля, профессиональный тренерский и медико-административный штаб. Желаю вам удачи и, главное, чтобы вы избежали серьезных травм».

Б. Байсеитов: «Мы здесь заключим контракты с футболистами, которые соответствуют уровню клуба, которые могут существенно усилить состав команды, так же продлим контракты с ведущими и перспективными игроками и будем решать рабочие моменты. Вы можете спокойно готовиться к началу сезона».

Азат Нургалиев вернулся в «Ордабасы». В минувшем сезоне 30-летний полузащитник выступал на правах аренды в «Астане». Соглашение Нургалиева со столичным клубом истекло в декабре, однако футболист с января до сегодняшнего дня проходил УТС вместе с командой в ОАЭ и Турции. В прошлом сезоне Нургалиев, в чемпионате Казахстана, провел за «Астану» 11 матчей, забил 6 голов и получил 3 желтые карточки. В еврокубковых матчах футболист выходил на поле 6 раз, забил 1 гол и отметился 2 предупреждениями.

В «Ордабасы» появился новичок. Преслав Йорданов родился 21 июля 1989 г. (27 лет), рост: 1,92 м. Форвард. В минувшем сезоне 27-летний футболист играл за софийский ЦСКА, в составе которого провел 27 матчей и забил 26 голов. Также в его карьере были такие команды, как «Спартак Плевен» (28 матчей, 10 голов), «Локомотив София» (53 игр, 13 забитых мячей), «Беласица» (10 игр, 3 гола) и «Черноморец Бургас» (42 матча, 4 гола). Также Йорданов призывался под знамена национальной сборной Болгарии. 13 ноября прошлого года дебютировал в составе национальной сборной Болгарии в отборочном матче чемпионата Европы в Софии против команды Беларуси.

Чешский футболист прибыл на просмотр в «Ордабасы». Томаш Борек (Чехия). Год рождения: 4 Апреля 1986 года, рост/вес 1.85 м/ 78 кг. В 2013 году перешел из команды «Дукла Прага» (Чехия) в «Коньяспор» (Турция) за 700 000 Евро. При этом его приглашали в «Панатинаикос» (Греция). Но в итоге он выбрал все-таки турецки клуб. Был капитаном национальных команд Чехии U-19, U-21. Последние полгода провел в команде «Прибрам» (Чехия). Может играть как защитника, так и опорного полузащитника.

17 февраля прошел товарищеский матч ФК «Ордабасы» — ФК «Тосно» (Россия) со счетом 0:1.

Футболисты «Тосно» после продолжительной атаки, сумели забить гол в ворота Бойченко. 0:1. Опасный штрафной разыграли россияне. После удара в верхнюю девятку, Бойченко сумел дотянуться до мяча.

Игровое преимущество на стороне игроков «Тосно». Травму получил Симчевич, его заменил Адырбеков. Повреждение получил Толебек вместо него вышел Турсынбай. Тунгышбаев хорошо открылся и пробил по воротам, но арбитр зафиксировал офсайд. Первый тайм окончен. 0:1 в пользу «Тосно».

Второй тайм начался с опасного углового, разыграли футболисты «Ордабасы», Нургалиев отправил мяч в район 11 метровой точки, но удар Бочарова сумел отразить вратарь. Ордабасы немного выровняли игру, в основном вся борьба происходит в центре поля. На поле вместо Булешева, вышел Марцваладзе. Опасно со штрафного пробил Жумаханов, но мяч попал в штангу. Ордабасы прессингует, пытается отыграться, но россияне строго играют в защите. Марцваладзе со штрафного пробил чуть выше ворот. Вновь Марцваладзе сместился в центр и мощно пробил, мяч прошёл рядом со штангой.

Матч закончен. «Ордабасы» уступил «Тосно» 0:1.