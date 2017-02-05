Пособие по инвалидности

Уважаемая телекомпания Отырар! К вам обращается Бесшапошникова Татьяна Александрова, инвалид 1 группы с детства. Мне 43 года и все эти годы я ползаю на четвереньках. В январе 2017 года всем инвалидам сделали прибавку пособий 7 процентов, которая в сумме составляет 3150 тенге. В итоге инвалиды 1 группы получают 46900 тенге. Прошу вас на вашем канале поднять тему о прибавке пособий всем инвалидам также как пенсионерам, за выслугу лет. Прошу вас посодействовать в этом вопросе, так как прожить на сумму 46900 тенге невозможно катастрофически по нынешним ценам. Очень прошу вас, не оставить мою просьбу без внимания и сделать репортаж на эту тему, так как инвалиды тоже люди и хотят есть как и все остальные.

Автор: Бесшапошникова Татьяна.