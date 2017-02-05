Пособие по инвалидности

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Уважаемая телекомпания Отырар! К вам обращается Бесшапошникова Татьяна Александрова, инвалид 1 группы с детства. Мне 43 года и все эти годы я ползаю на четвереньках. В январе 2017 года всем инвалидам сделали прибавку пособий 7 процентов, которая в сумме составляет 3150 тенге. В итоге инвалиды 1 группы получают 46900 тенге. Прошу вас на вашем канале поднять тему о прибавке пособий всем инвалидам также как пенсионерам, за выслугу лет. Прошу вас посодействовать в этом вопросе, так как прожить на сумму 46900 тенге невозможно катастрофически по нынешним ценам. Очень прошу вас, не оставить мою просьбу без внимания и сделать репортаж на эту тему, так как инвалиды тоже люди и хотят есть как и все остальные.

Автор: Бесшапошникова Татьяна.

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2 Комментариев Включено "Пособие по инвалидности"

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Гульмира Пушаева
Гость
Гульмира Пушаева
Уважаемая Татьяна хороший вопрос Вы подняли, но это не зависит от телеканала это госсвыплата, на данный момент зарплаты тоже получают по такой сумме даже меньше и есть семья где детей куча, а кушать хотят и дети и взрослые, это у чиновников зарплаты хорошие и поэтому им не понять Ваши и наши проблеммы, а сколько людей на рынках в холод и в пекло стоят лижбы прокормить семью, еще оплата за квартиру, нашим чиновникам надо побольше новые законы придумать город преобразить чтобы все было красиво и все как роботы ходили под присмотром это я про регистрацию, им не до простых людей наши… Показать весь текст »
Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 24 минут назад
Аса
Гость
Аса

Здравствуйте, Татьяна!
Хочу Вам помочь, напишите номер телефона, как связаться с Вами?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 27 минут назад
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