Прими участие в конкурсе «Дети Рисуют Мир»

Общественный Фонд «Дети Рисуют Мир» и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры ИСЕСКО при поддержке Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и Акимата г. Алматы при участии Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева – Первого Казахстанского Клуба ЮНЕСКО, Обсерватории ЮНЕСКО по межкультурному и творческому образованию в Центральной Азии ПРЕДСТАВЛЯЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, проект под эгидой ЮНЕСКО –

«Дети рисуют мир. ИСЕСКО»

(«The children are painting the world. ISESCO»)