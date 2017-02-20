Прокороры ЮКО: оплата счетов — гарантия выезда за рубеж

Собираясь в поездку за рубеж, на всякий случай, проверьте, нет ли у вас неоплаченных штрафов или долгов по налогам. В противном случае на таможне вас ждет неприятный сюрприз — вас просто не выпустят из страны.

Выяснить наличие или отсутствие задолженности вам поможет информационный сервис Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры. О том как идет реализация проекта «карта преступности» обсуждали в прокуратуре ЮКО.