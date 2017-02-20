Пропавший без вести парень из Акмолинской области нашелся в шымкентском кафе

26-летний Никита Воронов из Акмолинской области, пропавший из поля зрения родственников, устроился на работу в Шымкенте, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Сестра Никиты, Ксения рассказала о том, что ее брат связался с семьей по телефону. Как оказалось, он остановился в Южно-Казахстанской области, в Шымкенте. По ее словам, с парнем все в порядке.

Никита Воронов сообщил сестре, что работает разнорабочим в одном из кафе Шымкента, на полученный аванс снял жилье. Как отметила Ксения, о возвращении 26-летний парень не говорит, так как в другом городе ему все нравится.

В пресс-службе ДВД Акмолинской области данную информацию подтвердили.

«Сестра Воронова обратилась в органы внутренних дел Бурабайского района с заявлением, что брат нашелся. Они не имеют никаких претензий», – сказала руководитель пресс-службы ДВД Гульнара Пинчук.

Напомним, заявление об исчезновении Воронова Никиты Александровича написала в РОВД Бурабайского района сестра пропавшего 6 февраля.

