26-летний Никита Воронов из Акмолинской области, пропавший из поля зрения родственников, устроился на работу в Шымкенте, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Сестра Никиты, Ксения рассказала о том, что ее брат связался с семьей по телефону. Как оказалось, он остановился в Южно-Казахстанской области, в Шымкенте. По ее словам, с парнем все в порядке.
Никита Воронов сообщил сестре, что работает разнорабочим в одном из кафе Шымкента, на полученный аванс снял жилье. Как отметила Ксения, о возвращении 26-летний парень не говорит, так как в другом городе ему все нравится.
В пресс-службе ДВД Акмолинской области данную информацию подтвердили.
«Сестра Воронова обратилась в органы внутренних дел Бурабайского района с заявлением, что брат нашелся. Они не имеют никаких претензий», – сказала руководитель пресс-службы ДВД Гульнара Пинчук.
Напомним, заявление об исчезновении Воронова Никиты Александровича написала в РОВД Бурабайского района сестра пропавшего 6 февраля.
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2 Комментариев Включено "Пропавший без вести парень из Акмолинской области нашелся в шымкентском кафе"
Лучше города нет)!
Многие в соц. сетях тролят шымкент и шымкентцев, а всё равно бегут сюда и уезжать не хотят. Загадка)))