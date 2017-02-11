Рассылку в WhatsApp об «опасном» парацетамоле прокомментировали в Комитете фармации, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Несколько дней подряд группы в популярном мессенджере «атакуют» сообщения, в которых казахстанцев предупреждают не принимать таблетки парацетамола, на которых изображена надпись «P 500».

«Будьте осторожны, чтобы не принимать парацетамол, который приходит письменное P / 500. Это новый, очень белый и блестящий парацетамол, врачи оказываются содержать «Мачупо» вирус, который считается одним из самых опасных вирусов в мире. И с высоким уровнем смертности», — данное сообщение распространяется среди пользователей мобильного приложения (орфография и пунктуация отправляемого текста сохранены).



«В Республике Казахстан данную информацию считаю ложной. В Комитет контроля по медицинской и фармацевтической деятельности ни по телефону, ни в письменном виде такая информация не поступала», — заявил главный эксперт Комитета фармации Галымжан Мурзахметов.

Он отметил, что производителями лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане, являются Франция, Россия, Португалия, Греция, Беларусь и Казахстан.

«На лекарствах данных производителей не изображена надпись «P 500″. Такой надписи в маркировке таблеток, реализуемых в Казахстане, нет. (…) Я искал что-либо касательно данной информации в Интернете. Информации о таких таблетках ни в странах СНГ, ни за рубежом — я ничего не нашел. Упоминаний нет никаких», — добавил главный эксперт Комитета фармации Министерства здравоохранения.

