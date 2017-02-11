Рейтинг проблем в работе служб городской администрации

Акимат Шымкента призвал горожан поставить оценку его работе. В перечне вопросов учтено многое – и то, как узнают люди о работе акимата, и насколько хорошо или плохо работают службы городской администрации.

Идея, конечно, замечательная, вот только в свете последних проблем насущных, мягко говоря, оказалась погребенной под шквалом недовольных комментариев от пользователей соцсетей. Итак, предлагаем вам наш рейтинг проблем, с которыми столкнулись горожане, в том числе и мы, потому что тоже живем в нашем славном городе.

ОСТАНОВКИ ПО ТРЕБОВАНИЮ

Шымкентские остановки стали объектом для шуток горожан. В Шымкенте остановки очень хорошо продуманы: на случай ветра – щели, на случай мороза – железные сидения, на случай жары – стеклянная крыша, – шутят шымкентцы. Впрочем, совсем скоро появится еще одна шутка – в областном центре от остановки до остановки только на велосипеде можно добраться. Почему шымкентские остановки оказались очень даже подвижными мы и решили разузнать.

Остановка по проспекту Тауке хана, некогда именовавшаяся «ЦУМ» в очередной раз поменяла место дислокации. Хотя, даже первый переезд за перекресток горожанам тогда казался делом странным. Во-первых, на старом месте она вполне себе соответствовала казахстанским СНиПам, которые гласят, что «В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м» (СНиП РК 3.01-01-2008 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов).

Да эти СНиПы на тот момент не действовали, возможно, воскликнет внимательный читатель. А если все же действовали, то из каких соображений остановку перенесли?

«Дело в том, что изначально остановка располагалась не там, где надо. Создавались постоянные аварийные ситуации, автобусы останавливались едва ли не в три ряда перед перекрестком. Поэтому и было принято решение о временном переносе остановки за перекресток. Но это тоже шло в разрез с Правилами дорожного движения, по которым стоянка любого транспорта в радиусе 50 м от перекрестка запрещена. Поэтому и было принято решение о переносе остановки поближе к «Спартаку». И если уж говорить о нормах, то они у нас выдержаны. По нормам расстояние между остановками должно составлять от 500 до 800 метров. И сейчас у нас это расстояние выдержано. От остановки «Технологический» до остановки «Спартак» у нас 798 метров», – пояснил завсектором отдела транспорта города Шымкента Наурыз Сугирбаев.

Однако господин специалист лукавит. Согласно вышеуказанным СНиПам, «Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м».

Получается, что нынешнее расположение остановки противоречит пока еще действующим СНиПам. И потом, только представьте: дети, которые посещают массу кружков во Дворце школьников, вынуждены топать побольше, чем 250 метров, чтобы попасть на остановку. А если занятия заканчиваются вечером, в сумерках? Впрочем, это как сейчас сказали бы – лирическое отступление.

В общем, до июня в городе появится 50 новых остановок. На эти цели из бюджета выделено 83 млн. тенге. Получается, что стоимость одного такого чуда инженерной мысли – 1 млн. 660 тысяч тенге. Не исключено, что в эту сумму входит и демонтаж старых конструкций.

Новые остановки украсят центральные улицы – Темирлановское шоссе, проспекты Республики и Тауке хана, улицы Желтоксан и Байдибек би. И пусть знает всяк въезжающий к нам – для красоты никаких денег не жалко (простите, вам это ничего не напоминает?)!

ИЗ НИОТКУДА В НИКУДА

А вот вам еще одна проблема, которая волнует неравнодушных шымкентцев – ирригационная система Шымкента. Общественники подвергли критике работы по благоустройству проспекта Тауке хана. Благодаря стараниям проектировщиков и подрядчиков, на центральном городском проспекте появились арыки, идущие из ниоткуда и в никуда. Общественница Несипжан Амирова не понимает, как можно было утвердить такой проект.

Впрочем, это далеко не единственное, что мягко говоря, здравому смыслу не соответствует. Достаточно посмотреть, как установлены бордюры, чтобы задаться вопросом – куда стечет вся вода. «С развалом советской власти, вся арычная, ирригационная система города тоже развалилась, говорит Несипжан Амирова. – Последние 25-30 лет никто этим вопросом не занимался. То ли не осталось хороших специалистов-ирригаторов, то ли у нас местные власти боятся этим делом заниматься, потому что это очень трудное дело. Чтобы восстановить всю ирригационную систему города, необходимо 5-7 лет и, естественно, нужны деньги, 5-7 миллиардов».

Тем временем в отделе ЖКХ Шымкента говорят, что работы по восстановлению ирригационной системы города ведутся. «В 2016 году выделено было 240 миллионов и на 32-х улицах, наиболее опасных в плане ирригации, были выполнены работы. Проспектом Тауке хана занимается отдел транспорта», – пояснил главный специалист отдела ЖКХ г. Шымкента А. Шитенов.

В отделе транспорта, в свою очередь, нас заверили – работы по благоустройству проспекта Тауке хана еще не завершены. «Работа подрядчиков еще не принята. Более того, она еще не завершена. Все недочеты обязательно будут устранены. Схема ирригации будет сделана таким образом, что арыки, о которых говорят общественники, обязательно будут соединены между собой. Немало нареканий вызывают и решетки у корней деревьев – все будет приведено в норму, будет и зона для озеленения. Мы планируем завершить работу в мае. Вот тогда, я думаю, можно будет посмотреть, как изменится проспект», – рассказал заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Ерлан Есиркепов.

К слову, глава Шымкента уже подверг критике ход работ по благоустройству проспекта Тауке хана. Хочется верить, что весной в очередной раз нам не придется сравнивать Шымкент с Венецией.

Саида ТУРСУМЕТОВА