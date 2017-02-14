Романтическая коллекция от «Мадлен» представлена в Шымкенте

Новинками кондитерского искусства порадовали шымкентцев в сети кофеен-кондитерских «Мадлен». Более 20 наименований пирожных, тортов, суфле и пряников и пирогов — готовиться ко дню влюбленных профессионалы кондитерской сети начали заранее.

Несколько месяцев кряду технологи и кондитеры «Мадлен» создавали кулинарные шедевры. И вот уже витрины заполнились нежнейшими, вкусными и красивыми тортами, символизирующими самый романтичный день зимы.

Воздушное суфле и нежнейшие бисквиты, изысканная отделка росписью, зеркальная глазурь и сусальное золото — неповторимое кондитерское чудо найдет для себя каждый. Авторы изумительной презентации кондитерских шедевров представили шымкентским гурманам изделия, приготовленные по уникальным рецептам.

Профессионалы «Мадлен» признаются, вдохновение они черпают, путешествуя по разным странам. В кондитерском цехе «Мадлен» работа не прекращается ни на минуту — необходимо успеть удивить всех влюбленных без исключения. Фантазия кондитеров безгранична. Новинкой, настоящим открытием вкусного сезона стал фисташковый торт, украшенный велюром и сусальным золотом. Такая волшебная выпечка станет по-настоящему эксклюзивным подарком.

Приятная новость и для клиентов сети «Мадлен», отныне весь декор и оформление стола для заказчиков выездного обслуживания будет бесплатным. достаточно лишь выбрать все блюда, опытный персонал сам организует работу качественно и безупречно.

Беготня по магазинам в поисках особенного подарка отменяется — сеть кондитерских «Мадлен» о шымкентцах позаботилась. Вторым половинам больше не придется колдовать на кухне — все праздничное меню можно заказать в «Мадлен». Ассортимент кондитерских достаточно велик, ведь здесь стремятся удовлетворить вкусы даже самых требовательных сладкоежек. Фруктовые, шоколадные, творожные, классические европейские и любимые с детства кондитерские изделия — порядка 200 наименований сладкого удовольствия, среди которых каждый посетитель непременно найдет свое любимое лакомство.

Ксения Поляница

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