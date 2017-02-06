Российские инвесторы планируют развивать рисовое хозяйство в ЮКО

Международные компании намерены инвестировать в Южный Казахстан. Сегодня аким области Жансеит Туймебаев встретился с учредителями крупнейшего публичного акционерного общества из России «Акрон».

В ходе встречи, глава региона ознакомил с инвестиционными возможностями области, и подчеркнул, что инвесторам, которые намерены реализовать проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона, со стороны акимата будет оказана поддержка.

Повысить урожайность производимой продукции, а так же увеличить число земель под рисом. Российские инвесторы предлагают свои проекты по улучшению сельскохозяйственного потенциала региона. Гости из соседнего государства уверены, развивать рисовое хозяйство легче сообща. В Южном Казахстане рис выращивают преимущественно в Мактааральском и Шардаринском районах. В прошлом году фермеры собрали здесь порядка 18 тысяч тонн риса.

Не менее интересна зарубежным гостям и горно-добывающая промышленность, а так же производство и поставка минеральных удобрений. Учредители крупнейшего в России публичного акционерного общества «Акрон» отметили, что для практической реализации инвестпроектов к работам будут привлечены местные жители. Аким области инициативу поддержал и подчеркнул, что проектам, направленным на социально-экономическое развитие региона, со стороны акимата так же будет оказана поддержка.

В планах иностранных гостей посетить индустриальные зоны и ближе познакомиться с инвестиционными возможностями Южного Казахстана. По итогам поездки, совместно с администрацией области, будут разработаны долгосрочные проекты с их последующей реализацией.