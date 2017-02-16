С заботой о шымкентцах или Как уехать ночью из детской больницы в микрорайоне «Асар»

Неделю назад младшая дочь заболела, вызвали скорую, скорая поставила диагноз «острый аппендицит», привезла в 23:00 в детскую городскую больницу, расположенную в микрорайоне «Асар».
Мы живем в 17 микрорайоне, до больницы ехали на скорой минут 25, пока осмотрел хирург, пока сдали анализы которые готовились где-то час вручную, так как у них аппарат сломался, хирурги сняли диагноз и отправили к педиатру, а у педиатра очередь, столько деток с ОРВИ и ОРЗ прошел еще час.
В итоге нам дали назначение на лечение дома , и отправили домой, это в 03:00 ночи, я с больным ребенком на руках вышла в мороз и холод ловить такси на окраине города.
Хотела вызвать такси, на что сами врачи сказали, что бесполезно, сюда практически невозможно вызвать такси и что, если даже они приедут, то за дорого. У входа в больницу стояли частники таксисты, они просили от 1500 тенге и выше. Один таксист согласился отвезти за 1000 тенге. Он рассказал такие истории, что скорая привезет и оставит в больнице, а добираются мамаши с детьми вот так как я ночью домой сами, и таксисты иногда берут и по 3000 -4000 тенге, чтобы довезти до Чапаевки или Турланки, или на Нефтебазу, ужас просто!
Я разговаривала с врачом хирургом, он жаловался, что на работу добираются 1-1,5 часа утром, и после дежурства просто сил нет уже ехать на автобусе, приходится брать такси, а это бьет по карману.
Едет в больницу из городского транспорта один только маршрут 8 маршрут, который ездит с интервалами в 1 час!
Я пишу этот пост по просьбе врачей и медицинского персонала, по просьбе матерей, чьих детей привезли по скорой помощи, но их не положили в больницу, а отправили обратно домой, прошу обратить ВНИМАНИЕ АКИМА ГОРОДА ШЫМКЕНТА !
Организуйте транспортом городскую больницу, для медперсонала чтобы могли приезжать вовремя на работу и уезжать домой вовремя, а не стоять на остановке и ждать целый час автобус, пустите несколько линии на маршрут город-больница, и дайте больнице хотя-бы один автобус или газель чтобы ночью после 20.00 и до утра могли добираться домой дети и их мамы.
Аким города Шымкента! Поезжайте ночью в эту больницу, которую вы построили на окраине города, в три часа ночью без машины и с больным ребенком, выйдите за ворота больницы, там жутко страшно. Надеюсь, что все будет хорошо!
Автор Аягоз ТОРЕКУЛОВА
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10 Комментариев Включено "С заботой о шымкентцах или Как уехать ночью из детской больницы в микрорайоне «Асар»"
На Такси, ну а если нету денег, то ПЕШКОМ. 😀😀😀
Да, именно пешком. Увезли нас с дочей , первый раз туда ночью, я и не знала… думала на Нурсат как обычно. Хорошо что деньги взяла. Вызов обошелся в 1700!! В 2 часа ночь.
Кому в голову то пришло так далеко строить детскую больницу скорой помощи? Там еще разбитая дорога. Как это приятно с аппендицитом по колдобинам. Эх! Забота о людях…
Дааа. А проблема так и осталась проблемой только родителей, детей и врачей… Вспомнила, что и самой как-то пришлось там побывать с сыном. https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsvetlana.ruta%2Fposts%2F957007751037057
Оскар такси звоните 1200 заберут
87017072020 или 402222
пока власть имущие по городу будут передвигаться с перекрытием улиц и мигалками, с затемненными окнами, они не увидят проблем никогда 3!!
p.s. Вспоминаются слова охранника Д. Куеаева Он ходил гулять всегда один, что бы слышать народ!
Согласна с автором! Тоде среди ночи еле еле вернулись домой( года через 3-4 это будет новым центром….но пока там пустырь с 1й громадной больницей
У меня внучка там лежала. Хорошо, что тогда было своё авто.