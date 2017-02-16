С заботой о шымкентцах или Как уехать ночью из детской больницы в микрорайоне «Асар»

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Детская больница в микрорайоне Асар

Неделю назад младшая дочь заболела, вызвали скорую, скорая поставила диагноз «острый аппендицит», привезла в 23:00 в детскую городскую больницу, расположенную в микрорайоне «Асар».

Мы живем в 17 микрорайоне, до больницы ехали на скорой минут 25, пока осмотрел хирург, пока сдали анализы которые готовились где-то час вручную, так как у них аппарат сломался, хирурги сняли диагноз и отправили к педиатру, а у педиатра очередь, столько деток с ОРВИ и ОРЗ прошел еще час.

В итоге нам дали назначение на лечение дома , и отправили домой, это в 03:00 ночи, я с больным ребенком на руках вышла в мороз и холод ловить такси на окраине города.

Хотела вызвать такси, на что сами врачи сказали, что бесполезно, сюда практически невозможно вызвать такси и что, если даже они приедут, то за дорого. У входа в больницу стояли частники таксисты, они просили от 1500 тенге и выше. Один таксист согласился отвезти за 1000 тенге. Он рассказал такие истории, что скорая привезет и оставит в больнице, а добираются мамаши с детьми вот так как я ночью домой сами, и таксисты иногда берут и по 3000 -4000 тенге, чтобы довезти до Чапаевки или Турланки, или на Нефтебазу, ужас просто!

Я разговаривала с врачом хирургом, он жаловался, что на работу добираются 1-1,5 часа утром, и после дежурства просто сил нет уже ехать на автобусе, приходится брать такси, а это бьет по карману.

Едет в больницу из городского транспорта один только маршрут 8 маршрут, который ездит с интервалами в 1 час!

Я пишу этот пост по просьбе врачей и медицинского персонала, по просьбе матерей, чьих детей привезли по скорой помощи, но их не положили в больницу, а отправили обратно домой, прошу обратить ВНИМАНИЕ АКИМА ГОРОДА ШЫМКЕНТА !

Организуйте транспортом городскую больницу, для медперсонала чтобы могли приезжать вовремя на работу и уезжать домой вовремя, а не стоять на остановке и ждать целый час автобус, пустите несколько линии на маршрут город-больница, и дайте больнице хотя-бы один автобус или газель чтобы ночью после 20.00 и до утра могли добираться домой дети и их мамы.

Аким города Шымкента! Поезжайте ночью в эту больницу, которую вы построили на окраине города, в три часа ночью без машины и с больным ребенком, выйдите за ворота больницы, там жутко страшно. Надеюсь, что все будет хорошо!

Автор Аягоз ТОРЕКУЛОВА

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10 Комментариев Включено "С заботой о шымкентцах или Как уехать ночью из детской больницы в микрорайоне «Асар»"

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Элидент Элидент

На Такси, ну а если нету денег, то ПЕШКОМ. 😀😀😀

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4 часов 15 минут назад
Анастасия Нохрина

Да, именно пешком. Увезли нас с дочей , первый раз туда ночью, я и не знала… думала на Нурсат как обычно. Хорошо что деньги взяла. Вызов обошелся в 1700!! В 2 часа ночь.

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3 часов 57 минут назад
Marina Gurenko

Кому в голову то пришло так далеко строить детскую больницу скорой помощи? Там еще разбитая дорога. Как это приятно с аппендицитом по колдобинам. Эх! Забота о людях…

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4 часов 1 минута назад
Светлана Евгеньевна Фролова

Дааа. А проблема так и осталась проблемой только родителей, детей и врачей… Вспомнила, что и самой как-то пришлось там побывать с сыном. https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsvetlana.ruta%2Fposts%2F957007751037057

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3 часов 52 минут назад
Ерлан Алимбаев

Оскар такси звоните 1200 заберут
87017072020 или 402222

Голос ЗА0-1Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 44 минут назад
Timur Aby Abdullin

пока власть имущие по городу будут передвигаться с перекрытием улиц и мигалками, с затемненными окнами, они не увидят проблем никогда 3!!
p.s. Вспоминаются слова охранника Д. Куеаева Он ходил гулять всегда один, что бы слышать народ!

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3 часов 7 минут назад
Просто Я
Была аналогичная ситуация. В три часа ночи вызвала дочери скорую. Сильно болел живот. Сеорая приехала. Фельдшер заподозрила аппендицит. Отвезли в вышеназванную больницу. Там сказали, что это не аппендицит. Как нам назад ехать? Врач пожал плечами и ответил мол, там таксистов полно. Ага, вышли. Темно. Страшно. Не зги не видно. Какие таксисты? В четыре ночи? Хорошо, что та самая машина скорой помощи стояла у входа. Та самая фельдшер нас и предложила подвезти. Так как они снова мобирались на вызов. Спасибо им. Емли бы не их поиощь. Я не знаю. Стрпшно представить. Муж как раз был в отъезде. Нам блпгополусно подвезли почти… Показать весь текст »
Голос ЗА40Голос ПРОТИВ Ответить
3 часов 3 минут назад
Gulnaz Ibragimova

Согласна с автором! Тоде среди ночи еле еле вернулись домой( года через 3-4 это будет новым центром….но пока там пустырь с 1й громадной больницей

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2 часов 34 минут назад
Бахытжан Есиркепов

У меня внучка там лежала. Хорошо, что тогда было своё авто.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 23 минут назад
13 РЕГИОН
Стоит поработать нашему акиму города Габидулле Абдрахимову и дать указание о наболевшем вопросе жителей Шымкента.Наверное они не сталкивались с такой проблемой ,как с этой детской больницей на окраине города .Просто Вы должны понять крик матери ,когда больной ребенок с температурой и отдышкой, с бронхиальной астмой,с сударгами,или с аппендицитом ,мы можем не довезти этого ребенка до этой больницы Вы можете это понять? Ведь раньше как было во всех районах больницы детские Абайском,Энбекшинском,Альфарабийском .Скорая приезжала во время мин-15-20,а сейчас ждешь часами и в конце концов не дождавшись , любыми путями ты доставляшь в эту больницу, самого родного,самого дорогого тебе что есть в… Показать весь текст »
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1 час 16 минут назад
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