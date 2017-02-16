С заботой о шымкентцах или Как уехать ночью из детской больницы в микрорайоне «Асар»

Неделю назад младшая дочь заболела, вызвали скорую, скорая поставила диагноз «острый аппендицит», привезла в 23:00 в детскую городскую больницу, расположенную в микрорайоне «Асар».

Мы живем в 17 микрорайоне, до больницы ехали на скорой минут 25, пока осмотрел хирург, пока сдали анализы которые готовились где-то час вручную, так как у них аппарат сломался, хирурги сняли диагноз и отправили к педиатру, а у педиатра очередь, столько деток с ОРВИ и ОРЗ прошел еще час.

В итоге нам дали назначение на лечение дома , и отправили домой, это в 03:00 ночи, я с больным ребенком на руках вышла в мороз и холод ловить такси на окраине города.

Хотела вызвать такси, на что сами врачи сказали, что бесполезно, сюда практически невозможно вызвать такси и что, если даже они приедут, то за дорого. У входа в больницу стояли частники таксисты, они просили от 1500 тенге и выше. Один таксист согласился отвезти за 1000 тенге. Он рассказал такие истории, что скорая привезет и оставит в больнице, а добираются мамаши с детьми вот так как я ночью домой сами, и таксисты иногда берут и по 3000 -4000 тенге, чтобы довезти до Чапаевки или Турланки, или на Нефтебазу, ужас просто!

Я разговаривала с врачом хирургом, он жаловался, что на работу добираются 1-1,5 часа утром, и после дежурства просто сил нет уже ехать на автобусе, приходится брать такси, а это бьет по карману.

Едет в больницу из городского транспорта один только маршрут 8 маршрут, который ездит с интервалами в 1 час!

Я пишу этот пост по просьбе врачей и медицинского персонала, по просьбе матерей, чьих детей привезли по скорой помощи, но их не положили в больницу, а отправили обратно домой, прошу обратить ВНИМАНИЕ АКИМА ГОРОДА ШЫМКЕНТА !

Организуйте транспортом городскую больницу, для медперсонала чтобы могли приезжать вовремя на работу и уезжать домой вовремя, а не стоять на остановке и ждать целый час автобус, пустите несколько линии на маршрут город-больница, и дайте больнице хотя-бы один автобус или газель чтобы ночью после 20.00 и до утра могли добираться домой дети и их мамы.

Аким города Шымкента! Поезжайте ночью в эту больницу, которую вы построили на окраине города, в три часа ночью без машины и с больным ребенком, выйдите за ворота больницы, там жутко страшно. Надеюсь, что все будет хорошо!

Автор Аягоз ТОРЕКУЛОВА