Штормовое предупреждение: снегопад в Шымкенте

Ночью 19 февраля по Южно-Казахстанской области сохраняется сильный снег. В течение суток местами гололед, туман, метель, усиление северо-западного ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с, сообщает департамент по ЧС ЮКО.

По Шымкенту, ночью, 19 февраля, ожидается сильный снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.