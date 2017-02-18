Ночью 19 февраля по Южно-Казахстанской области сохраняется сильный снег. В течение суток местами гололед, туман, метель, усиление северо-западного ветра 15-20, ночью порывы 25 м/с, сообщает департамент по ЧС ЮКО.
По Шымкенту, ночью, 19 февраля, ожидается сильный снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.
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1 Комментарий Включено "Штормовое предупреждение: снегопад в Шымкенте"
Выглядываю в окно, а там дождь. Через полчаса сообщение 112 — дождь! Выглядываю в окно, а там ветер. Через полчаса сообщение 112 — ветер! Выглядываю в окно, а там снег. Через полчаса сообщение 112 — снег! )