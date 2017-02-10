Шымкентцев вынуждают официально подтвердить долги за тепло. Сменивший на посту прежнего руководителя, новый начальник ГКП «Куатжылуорталык-3» выдал очередную новацию, введя в обращение новшество по оплате за потребленное тепло.
В ближайшее время абоненты получат отдельную квитанцию за потребленное в январе тепло. И этому не стоит удивляться — таким образом тепловики все же попытаются собрать оплату за первый месяц нового года. Но чуть позже придет и ЕПД — привычный единый платежный документ, где тоже будет графа «за тепло» — только уже с февральской оплатой. Получив квитанцию, необходимо будет заплатить и за февраль. ну и что, что за теплоснабжение, которого потребители еще недополучили в полном объеме. А иначе абонент войдет в категорию злостных неплательщиков. У тепловиков свои объяснения странностям предстоящей оплаты.
«Мы сегодня начали раздавать дополнительно квитанции на оплату физическими лицами услуги отопления за январь. Вот раздадим эти и на следующей неделе будем раздавать уже за февраль. Это делается для того, чтобы мы могли, как другие коммунальные предприятия вести расчет месяц в месяц. С одной стороны это будет очень удобно для наших потребителей, которые будут оплачивать все одинаково. Для этого мы должны «догнать» других поставщиков коммунальных услуг. Это будет удобно и для нас, мы же транспортирующая организация. Тревожиться абонентам не стоит — это все согласно правил предоставления коммунальных услуг», — так объяснил ситуацию руководитель отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» Абсаттар Душанов.
Справедливости ради стоит отметить, что руководитель отдела сбыта обратился к горожанам с просьбой не пугаться, если в предстоящем ЕПД по отоплению будет две графы. Это означает, что абонент не успел оплатить январское потребление.
Текст в новом уведомлении может вызвать недоумение у законопослушных абонентов, которые исправно оплачивают коммуслуги. Дословно: «Подтверждаю получение уведомления о наличии долга в сумме… В случае отключения от теплоснабжения при неоплате долга претензий к «Куатжылуорталык-3» иметь не буду»…
Напомним, сейчас централизованным отоплением пользуется 65 тысяч 400 абонентов. Из них 15-16 тысяч, проживающих в 220 домах, установили теплосчетчики. Дела 150 злостных неплательщиков переданы в судебные органы. Долг потребителей составил 430 миллионов тенге.
Шынар Оразова
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24 Комментариев Включено "Шымкентцев вынуждают официально подтвердить долги за тепло"
Я так понял мы их кредитуем?
В миллионном городе цкнтрализованным отоплением пользуются всего 65 000. И теx надо добить?
Вместо того, чтобы заняться нормальной подачей тепла, ремонтом сетей и утеплением теплотрасс, наши новоиспеченные начальники только и могут, что людям нервы мотать и деньги требовать за то, что они даже не сделали! А что, давайте сразу и за будущий год деньги соберём, чего мелочится! Да пусть отключают, не надо будет потом у них акт об отключении просить, заявление писать — сразу автономку можно будет установить! То они акты не давали, а тут сами и помогут!
Урряяя! Наконец-то поставлю себе автономку на законных основаниях! Сами же мне все отключат и ЗААКТИРУЮТ! Они хоть поняли, как они людям руки развязали?! Прям с нетерпением буду ждать наших «умников»!)))
Боюсь Вас огорчить, но на установку автономки, Вам должны дать «добро» еще как минимум пожарные, а учитывая то что автономку сейчас ставить крайне не советуют то Вам такое разрешение получить будет проблематично.
Не так уж и проблематично, деньги у нас любят все и это ни для кого не секрет, особенно у нас в Шыме. Основной проблемой является, как раз их акт об отключении, а все остальное у нас решается без проблем. Да и пусть потом докажут, что у меня автономка, имею законное право никого не впускать в свой дом, мало ли чем я обогреваюсь.
На самом деле доказать факт наличия автономного отопления, особых трудов не составит. Придут к Вам с предписанием суда, наличие приписанных долгов имеется, штраф, судебные издержки в случае возникновения конфликта, ну и затем восстановление централизованного отопления за свой счет. Откуда все это возьмется? Вы сами сказали, у нас это делается одним известным способом.
А они могут отрезать адресно, не весь дом? Странно однако
могут отключить адресно, в каждой квартире, зайдут отрежут батареи и закольцуют, только они этого никогда делать не будут, это дорого…
А войти и отрезать вас, они могут только с решением суда в их пользу.
Вообще то за потребленные газ, воду и электричество мы платим по факту, то есть по счетчику. А почему за тепло мы теперь должны делать предоплату? Сначала пусть научатся нормально работать. Столько претензий у потребителей к теплоснабжающей организации, так теперь еще и заранее заплати. А как в марте будут считать, ведь дату окончания отопительного сезона никто не знает?
Душанов держи руки шире, за февраль я буду платить в марте.
Уже 430 миллионов, вроде ка неделю назад было более 2х миллиардов
Деньги утром — стулья вечером, жирно не будет?
Получается, что теперь часть из тех 2-х миллиардов тенге, которые ТЭЦ должна была заплатить за газ, они решили повторно «снять» с нас — с потребителей?!
Пусть ИДУТ ОНИ известным маршрутом…! Не вопрос, могут хоть завтра прийти ко мне и отключить АКТИРОВАННО отопление — я уже через день на вполне законных основаниях подключу АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!
В год столетия октябрьской революции скажу одно: убеждаюсь, что не просто так рабоче-крестьянский народ вешал и расстреливал таких вот буржуев!!!
А с чего Вы решили, что если Вас отрежут от централизованного отопления, то это дает Вам право на законных основаниях ставить автономное отопление? Вам просто другие организации разрешения не дадут.
Все они дают. Оформляют задним числом + цена вопроса и ваше разрешение у вас. Все хотят кушать и все хотят денег. И не так уж дорого все это стоит, проверено.
Они могут так хоть каждый месяц отдельные квитанции приносить, плюс к ЕПД! Мотивируя тем, что они, якобы недополучили оплату за полный предыдущий месяц!!!
Надеются на «естественный отбор»:люди или замерзнут и заболеют с летальным исходом, или помрут с голоду, оплачивая услуги прожорливых монополистов.
На каком основании мы должны делать предоплату? Это незаконно. При чем здесь другие коммунальные предприятия, как говорит Душанов. За свет, газ и воду мы платим за потребленное количество. Куда смотрит акимат, антимонопольный комитет. Прокуратуре давно пора заинтересоваться деятельностью ГКП «Куатжылуорталык-№3». Новая метла метет по-новому. Так и новоиспеченный директор решил пополнить собственную казну за счет простых потребителей.
Я одна не поняла? Ведь последнее время говорилось о 2-х ярдах долга, а сейчас разговор идет о 650 мл. тенге, т.е. о текущей, нормальной задолженности. Куда же делась разница в 1.4 ярда, или ее погасили?
Кричите, возмущайтесь, а всё, как и было, останется…