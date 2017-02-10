Шымкентцев вынуждают официально подтвердить долги за тепло. Сменивший на посту прежнего руководителя, новый начальник ГКП «Куатжылуорталык-3» выдал очередную новацию, введя в обращение новшество по оплате за потребленное тепло.

В ближайшее время абоненты получат отдельную квитанцию за потребленное в январе тепло. И этому не стоит удивляться — таким образом тепловики все же попытаются собрать оплату за первый месяц нового года. Но чуть позже придет и ЕПД — привычный единый платежный документ, где тоже будет графа «за тепло» — только уже с февральской оплатой. Получив квитанцию, необходимо будет заплатить и за февраль. ну и что, что за теплоснабжение, которого потребители еще недополучили в полном объеме. А иначе абонент войдет в категорию злостных неплательщиков. У тепловиков свои объяснения странностям предстоящей оплаты.

«Мы сегодня начали раздавать дополнительно квитанции на оплату физическими лицами услуги отопления за январь. Вот раздадим эти и на следующей неделе будем раздавать уже за февраль. Это делается для того, чтобы мы могли, как другие коммунальные предприятия вести расчет месяц в месяц. С одной стороны это будет очень удобно для наших потребителей, которые будут оплачивать все одинаково. Для этого мы должны «догнать» других поставщиков коммунальных услуг. Это будет удобно и для нас, мы же транспортирующая организация. Тревожиться абонентам не стоит — это все согласно правил предоставления коммунальных услуг», — так объяснил ситуацию руководитель отдела сбыта ГКП «Куатжылуорталык-3» Абсаттар Душанов.

Справедливости ради стоит отметить, что руководитель отдела сбыта обратился к горожанам с просьбой не пугаться, если в предстоящем ЕПД по отоплению будет две графы. Это означает, что абонент не успел оплатить январское потребление.

Текст в новом уведомлении может вызвать недоумение у законопослушных абонентов, которые исправно оплачивают коммуслуги. Дословно: «Подтверждаю получение уведомления о наличии долга в сумме… В случае отключения от теплоснабжения при неоплате долга претензий к «Куатжылуорталык-3» иметь не буду»…

Напомним, сейчас централизованным отоплением пользуется 65 тысяч 400 абонентов. Из них 15-16 тысяч, проживающих в 220 домах, установили теплосчетчики. Дела 150 злостных неплательщиков переданы в судебные органы. Долг потребителей составил 430 миллионов тенге.

Шынар Оразова