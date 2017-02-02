Арыки в Шымкенте начинаются из ниоткуда и уходят в никуда

Общественники Шымкента просят власти обратить внимание на ирригационную систему Шымкента. Они, в частности, подвергли критике работы по благоустройству проспекта Тауке-хана. Благодаря стараниям проектировщиков и подрядчиков, на центральном городском проспекте появились арыки, идущие из ниоткуда и в никуда.

Общественница Несипжан Амирова не понимает, как можно было утвердить проект, по которому на центральном проспекте Шымкента ирригационные лотки возникают из ниоткуда и уходят в никуда. Впрочем, это далеко не единственное, что мягко говоря, здравому смыслу не соответствует. Достаточно посмотреть, как установлены бордюры, чтобы задаться вопросом — куда стечет весь мусор.

Несипжан Амирова: «С развалом советской власти, вся арычная, ирригационная система города тоже развалилась. Последние 25-30 лет никто этим вопросом не занимался. То ли у нас нет хороших специалистов-ирригаторов, то ли у нас местные власти боятся этим делом заниматься, потому что это очень трудное дело. Чтобы восстановить всю ирригационную систему города, нужно 5-7 лет и, естественно, нужны деньги, 5-7 миллиардов».

Тем временем в отделе ЖКХ Шымкента говорят, работы по восстановлению ирригационной системы города ведутся.

Главный специалист отдела ЖКХ г. Шымкент А. Шитенов: «В 2016 году выделено было 240 миллионов и на 32-ух улицах, наиболее опасных в плане ирригации, были выполнены работы. Проспектом Тауке-хана занимается отдел транспорта».

К слову, глава Шымкента подверг критике ход работ по благоустройству проспекта Тауке-хана. Правда, тогда в поле зрения градоначальника попали только тротуары. Получится ли исправить ирригационную систему на проспекте Тауке-хана после благоустройства, — вопрос, который общественники задают акиму города в надежде быть услышанными.