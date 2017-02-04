Шымкентский городской противотуберкулезный диспансер закрыт. Но не смотря на это учреждение продолжает функционировать. Теперь — это филиал областного диспансера.

Оптимизацию прошли и 14 районных противотуберкулезных учреждений Южного Казахстана. Они так же переехали в областной центр. Помимо этого, интеграция затронула и районные поликлиники. Теперь они тоже смогут принимать больных с закрытой формой туберкулеза. Интеграция противотуберкулезных учреждений повлекла сокращение ста больничных мест и 40 работников диспансеров.

Болатхан Сагымбеков, главный врач областного противотуберкулезного диспансера: «Раньше структура состояла из двух частей — стационара на 120 мест и поликлиники. В стационаре лежали дети, больные туберкулезом легких, и другие пациенты. Их всех сейчас закрепили за областным диспансером. И из двух тысяч работников учреждений около 30-40 человек сокращены. Это, в основном, обслуживающий персонал — хозяйственные работники, бухгалтера, сократили некоторых главврачей, но медицинских специалистов не увольняли».

Интеграция, то есть слияние учреждений противотуберкулезной службы, принята республиканской программой «Денсаулык» на 2016-2019 годы и должна значительно облегчить жизнь больных туберкулезом. Теперь в каждой поликлинике появится специалист фтизиатр, который, в одной команде с участковым терапевтом, будет лечить пациентов. А стационарным лечением будет заниматься диспансер, после установления точного диагноза.

Шырын Жабыккызы, главный фтизиатр ЮКО: «Интеграция очень удобна для больных пациентов, потому что пациент обращается к врачу, в поликлинику, при подозрениях на туберкулез. Дальше врач отправлял на обследование в диспансер. Теперь же врач будет принимать больного в поликлинике и больных могут осмотреть врачи-фтизиатры. Там же можно начать амбулаторный этап лечения, если у больного незаразная форма туберкулеза».

По словам специалистов, с каждым годом в нашей области успехи в борьбе с туберкулезом растут. Тенденция к снижению этого заболевания наблюдается все последние годы.

Оптимизация противотуберкулезной службы не повлечет за собой сокращения медицинского персонала. Все врачи ликвидированных диспансеров будут устроены в другие медицинские учреждения. Перед руководителями противотуберкулезной службы области стоит другая задача — подготовка кадров. Основная масса фтизиатров сегодня — это врачи предпенсионного и пенсионного возраста. И уже в ближайшие годы нужно думать о воспитании молодых специалистов.