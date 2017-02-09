«Синий кит» добрался до Шымкента

Только за последние три дня 9 родителей подростков обратились в правоохранительные органы Южно-Казахстанской области. Они заявили, что их детей пытались вовлечь в опасную игру «Синий кит». Их детям неизвестные начали звонить в ночное время и убеждали принять участие в игре. Об этом сегодня заявили прокуроры на встрече с родителями и педагогами.
Прокуроры предупреждают об ответственности тех, кто пытается вовлечь детей в смертельную игру.
«Проводятся оперативно-следственные мероприятия. По 9 фактам возбуждено уголовное дело по статье 105 п.3 УК РК, которая предусматривает ответственность виновных лиц от 3 до 7 лет», — сообщил Хали Маматаев, и.о. первого заместителя главного прокурора ЮКО.
Чтобы оградить детей от опасности, прокуроры обратились к родителям с призывом усилить контроль над виртуальной жизнью детей и запретить детям пользоваться смартфонами, а вместо них купить обычные телефоны, без доступа к Интернету. На что родители, выразили одобрение своим согласием и подписали обращение.
Отныне, школьники не могут пользоваться смартфонами с выходом в Интернет!
Как сообщают некоторые источники, игры «Синий кит» или «Тихий дом» начала распространяться сначала в России. Затем появилась информация о том, что и казахстанских детей вовлекают в опасную игру. По ее правилам, каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра. Анонимные собеседники дают участникам 50 заданий в течение 50 дней.
Как сообщают информационные порталы, согласно одному из заданий, участникам игры нужно порезать бритвой вены и кровью нарисовать силуэт кита. На 50-ый день игры, когда все предыдущие указания выполнены, подросткам приказывают совершить самоубийство. Если участник отказывается, ему угрожают расправой над родственниками.
К слову, с начала года, по информации прокуроров, в ЮКО было зарегистрировано 3 случая суицида среди подростков. Правда, эти трагические случаи они не связывают с опасной игрой.
Жанат Тохтарбай
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16 Комментариев Включено "«Синий кит» добрался до Шымкента"
Упаси боже!
Только дебильные дети могут на такое клюнуть
Тупые дети, слов нет,,, тупизна, 13 раз тупизна, лохи неграмотные дети,, родители виноваты однозначно!!!!! Позволяют дозволяют всё, что они хотят,,,
//vk.com/video286987069_456239073
Родители и др. старшие окружающие будьте бдительны и внимательны к детям
Ну неужели их нельзя вычислить?
Оtyrar.kz, что вы слышали об этом? http://rezonans.kz/obshchestvo/item/1713-v-kazakhstane-predlagayut-ogranichit-prodolzhitelnost-zhizni
что за бред.
Мне кажется здесь упущение родителей (зачастую). Родители либо заняты работой и тд, либо просто не обращают внимания на детей… Нужно стараться максимально контролировать доступ своих детей в интернет (с кем общаются, какие сайты посещают, в каких группах состоят). Дети должны быть заняты, что бы не было времени бездельничать в интернете!!!
Ужасно, а этих придурков которые вовлекают в эту игру — сажать (не надо штрафов и поблажек) Только строгие наказания!!!
Бред! Научите лучше подростков относиться к таким звонкам с иронией…
Достали… Всеобщая истерия… Занимались бы детьми и не были бы «пофигистами»…
Замира Батырбекова, это очередной «штурм мозга». Надо же оправдаться перед общественностью )))
Пиар, излишняя идолизация прям!!! Остановитесь-ка
Мои дети ночью спят, в интернете не сидят, мобильные не покупаем,, пусть школу закончат
А давайте закроем интернет вообще, перестанем печатать книги, закроем почту, чтоб письма не приходили и т.д.! Не лучше ли отловить авторов и сподвижников подобных программ с примерным жестким наказанием?!!!