«Синий кит» добрался до Шымкента

Только за последние три дня 9 родителей подростков обратились в правоохранительные органы Южно-Казахстанской области. Они заявили, что их детей пытались вовлечь в опасную игру «Синий кит». Их детям неизвестные начали звонить в ночное время и убеждали принять участие в игре. Об этом сегодня заявили прокуроры на встрече с родителями и педагогами.

Прокуроры предупреждают об ответственности тех, кто пытается вовлечь детей в смертельную игру.

«Проводятся оперативно-следственные мероприятия. По 9 фактам возбуждено уголовное дело по статье 105 п.3 УК РК, которая предусматривает ответственность виновных лиц от 3 до 7 лет», — сообщил Хали Маматаев, и.о. первого заместителя главного прокурора ЮКО.

Чтобы оградить детей от опасности, прокуроры обратились к родителям с призывом усилить контроль над виртуальной жизнью детей и запретить детям пользоваться смартфонами, а вместо них купить обычные телефоны, без доступа к Интернету. На что родители, выразили одобрение своим согласием и подписали обращение.

Отныне, школьники не могут пользоваться смартфонами с выходом в Интернет!

Как сообщают некоторые источники, игры «Синий кит» или «Тихий дом» начала распространяться сначала в России. Затем появилась информация о том, что и казахстанских детей вовлекают в опасную игру. По ее правилам, каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра. Анонимные собеседники дают участникам 50 заданий в течение 50 дней.

Как сообщают информационные порталы, согласно одному из заданий, участникам игры нужно порезать бритвой вены и кровью нарисовать силуэт кита. На 50-ый день игры, когда все предыдущие указания выполнены, подросткам приказывают совершить самоубийство. Если участник отказывается, ему угрожают расправой над родственниками.

К слову, с начала года, по информации прокуроров, в ЮКО было зарегистрировано 3 случая суицида среди подростков. Правда, эти трагические случаи они не связывают с опасной игрой.

Жанат Тохтарбай