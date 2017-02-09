«Синий кит» добрался до Шымкента

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«Синий кит» игра

Только за последние три дня 9 родителей подростков обратились в правоохранительные органы Южно-Казахстанской области. Они заявили, что их детей пытались вовлечь в опасную игру «Синий кит».  Их детям неизвестные начали звонить в ночное время и убеждали принять участие в игре. Об этом сегодня заявили прокуроры на встрече с родителями и педагогами.

"Синий кит" добрался до Шымкента

Прокуроры предупреждают об ответственности тех, кто пытается вовлечь детей в смертельную игру.

«Проводятся оперативно-следственные мероприятия. По 9 фактам возбуждено уголовное дело по статье 105 п.3 УК РК, которая предусматривает ответственность виновных лиц от 3 до 7 лет», — сообщил Хали Маматаев, и.о. первого заместителя главного прокурора ЮКО.

Чтобы оградить детей от опасности, прокуроры обратились к родителям с призывом усилить контроль над виртуальной жизнью детей и запретить детям пользоваться смартфонами, а вместо них купить обычные телефоны, без доступа к Интернету. На что родители, выразили одобрение своим согласием и подписали обращение.

Отныне, школьники не могут пользоваться смартфонами с выходом в Интернет!

Как сообщают некоторые источники, игры «Синий кит» или «Тихий дом» начала распространяться сначала в России. Затем появилась информация о том, что и казахстанских детей вовлекают в опасную игру. По ее правилам, каждый день детям присылают задания, которые они должны выполнить в 4:20 утра. Анонимные собеседники дают участникам 50 заданий в течение 50 дней.

"Синий кит" добрался до Шымкента

Как сообщают информационные порталы, согласно одному из заданий, участникам игры нужно порезать бритвой вены и кровью нарисовать силуэт кита. На 50-ый день игры, когда все предыдущие указания выполнены, подросткам приказывают совершить самоубийство. Если участник отказывается, ему угрожают расправой над родственниками.

К слову, с начала года, по информации прокуроров, в ЮКО было зарегистрировано 3 случая суицида среди подростков. Правда, эти трагические случаи они не связывают с опасной игрой.

Жанат Тохтарбай

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16 Комментариев Включено "«Синий кит» добрался до Шымкента"

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Assan Tursynbekov
Гость
Assan Tursynbekov

Упаси боже!

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14 часов 11 минут назад
hfdhdh
Гость
hfdhdh

Только дебильные дети могут на такое клюнуть

Голос ЗА13-1Голос ПРОТИВ Ответить
14 часов 5 минут назад
nUR
Гость
nUR

Тупые дети, слов нет,,, тупизна, 13 раз тупизна, лохи неграмотные дети,, родители виноваты однозначно!!!!! Позволяют дозволяют всё, что они хотят,,,

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14 часов 3 минут назад
Aleksandra Samoilova
Гость
Aleksandra Samoilova

//vk.com/video286987069_456239073

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13 часов 37 минут назад
Нурзия Тлеукабылова
Гость
Нурзия Тлеукабылова

Родители и др. старшие окружающие будьте бдительны и внимательны к детям

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13 часов 27 минут назад
Ирина Нестеркина
Гость
Ирина Нестеркина

Ну неужели их нельзя вычислить?

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13 часов 10 минут назад
Татьяна Бутусова
Гость
Татьяна Бутусова

Оtyrar.kz, что вы слышали об этом? http://rezonans.kz/obshchestvo/item/1713-v-kazakhstane-predlagayut-ogranichit-prodolzhitelnost-zhizni

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12 часов 26 минут назад
Гаухар Турмаханбетова
Гость
Гаухар Турмаханбетова

что за бред.

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1 час 39 минут назад
Missx
Гость
Missx

Мне кажется здесь упущение родителей (зачастую). Родители либо заняты работой и тд, либо просто не обращают внимания на детей… Нужно стараться максимально контролировать доступ своих детей в интернет (с кем общаются, какие сайты посещают, в каких группах состоят). Дети должны быть заняты, что бы не было времени бездельничать в интернете!!!

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12 часов 5 минут назад
Missx
Гость
Missx

Ужасно, а этих придурков которые вовлекают в эту игру — сажать (не надо штрафов и поблажек) Только строгие наказания!!!

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12 часов 4 минут назад
Гаухар Арынова
Гость
Гаухар Арынова

Бред! Научите лучше подростков относиться к таким звонкам с иронией…

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11 часов 32 минут назад
Замира Батырбекова
Гость
Замира Батырбекова

Достали… Всеобщая истерия… Занимались бы детьми и не были бы «пофигистами»…

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11 часов 3 минут назад
Гаухар Арынова
Гость
Гаухар Арынова

Замира Батырбекова, это очередной «штурм мозга». Надо же оправдаться перед общественностью )))

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10 часов 30 минут назад
Alisher Alikulov
Гость
Alisher Alikulov

Пиар, излишняя идолизация прям!!! Остановитесь-ка

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10 часов 34 минут назад
Акнур Оспанкулова
Гость
Акнур Оспанкулова

Мои дети ночью спят, в интернете не сидят, мобильные не покупаем,, пусть школу закончат

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2 часов 37 минут назад
Валерий Бочаров
Гость
Валерий Бочаров

А давайте закроем интернет вообще, перестанем печатать книги, закроем почту, чтоб письма не приходили и т.д.! Не лучше ли отловить авторов и сподвижников подобных программ с примерным жестким наказанием?!!!

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1 час 7 минут назад
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