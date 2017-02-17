Синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в горах ЮКО. Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», 18-20 февраля в связи с ожидаемыми осадками, большой высотой снежного покрова и метелевым переносом в горных районах Южно-Казахстанкой области сохраняется опасность схода снежных лавин.

«Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!» — не устают напоминать спасатели. И это не просто напоминание. Трагедия уже произошла.

Семь военнослужащих погибли сегодня во время схода лавины в Жамбылской области, передают республиканские СМИ.

«17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины. Под завалом находятся военнослужащие. Незамедлительно к месту происшествия направлены спасательные подразделения, которые сейчас находятся в пути и в скором времени уже прибудут — 75 человек и семь единиц техники. Расстояние от города Тараза более 110 километров», — сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов.

Также на месте поисково-спасательные работы проводят более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи. На данный момент спасено десять человек. Они осматриваются врачами. На месте обнаружены семь тел погибших.



В РГП «Казгидромет» опубликована официальная информация о сходе лавины в соседней области. Метеорологи напомнили о штормовом предупреждении, которые было распространено 16 февраля.

«17 февраля на хребте Таласский Алатау Жуалинском районе ущелья «Коксай» на дорогу близ границы с республикой Кыргызстан сошла лавина. По предварительным данным, переданным нам с ГУ «Казселезащиты», под лавину попала машина воинской части. 16 февраля РГП «Казгидромет» было объявлено штормовое предупреждение», — указано в официальном сообщении ведомства.